Воспитанники детского дома нарядили главную елку страны в Кремле

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В церемонии украшения главной новогодней елки страны в пятницу приняли участие воспитанники подмосковного детдома, передает корреспондент РИА Новости.

Всего в акции "Наряжаем кремлевскую елку" приняли участие 20 детей, все они приехали из детского дома, расположенного в Сергиевом Посаде.

"Не все из них полностью слепые и глухие, выбирали, старались, детей, чтобы они могли быть более здесь адаптированы, могли сориентироваться. Но часть детей вообще ничего не видит и не слышит, поэтому елку они будут наряжать на ощупь", — рассказала журналистам организатор акции Ева Меркачева.

В этом году елка оформлена в ретростиле: дерево украшено игрушками в виде подарков, фигурками сов, белочек и зайчиков, а также бусами, сосульками и шишками.

"Гирлянд – восемь, сверху длина гирлянды – 30 метров, внизу – 50. Игрушек более 850 штук", — уточнила пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова. По ее словам, после демонтажа елка не будет утилизирована: по традиции из нее сделают сувениры.

Главный инженер монтажного предприятия, занимавшегося установкой елки, Сергей Чапочкин рассказал, что дизайн-проект согласован управделами президента. Елку установили в 2 часа ночи с 17 на 18 декабря и украшали почти все это время.

Дореволюционная традиция ставить елку в новогодние праздники на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. До 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле.