Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света

Волшебный свет, бокалы шампанского и искусственный снегопад. Новогодняя иллюминация на улицах Москвы — в фотоленте Ria.ru.
- "Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского..."
Ну надо же, действительно уникальный проект. Импортозамещение по-собянински. Это когда вся страна находится под санкциями, в том числе той самой Франции, сокращаются расходы бюджета на медицину, образование, соцобеспечение, а у чиновников "завалялись" деньги на "стилизованные бокалы шампанского". Нет слов!12:5422.12.20160
- Очень красиво смотрится, прям сказка... из Сибири если смотреть. Вижу не зря все деньги в Москву уплывают, хоть люди порадуются, а мы тут в глубинке порадуемся за людей.13:2522.12.20162
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