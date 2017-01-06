Санатории управления делами президента в праздники заполнены почти на 100%

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Все санатории управления делами президента РФ заполнены почти на 100% на время новогодних и рождественских каникул, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

"Все санатории заполнены почти на 100%, по традиции распределение путевок проводится в соотношении 60% на продажу всем желающим, 40% на продажу госслужащим", — сказала Крылова.

Он добавила, что особенно востребованы санатории в Московской области и в средней полосе России, где предоставляются дополнительные возможности покататься на лыжах, санях, заняться зимней подледной рыбалкой и покататься на лошадях. Кроме того, как отметила Крылова, высоким спросом пользуются санатории, расположенные на Черноморском побережье и в регионе Кавказских минеральных вод.

В период проведения новогодних и рождественских каникул в этих учреждениях запланировано проведение разнообразных развлекательных программ с обязательным участием Деда Мороза и Снегурочки, а также известных эстрадных артистов.