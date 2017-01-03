Общероссийскую елку в Кремле посетили почти шесть тысяч детей
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Около 6 тысяч детей со всей России посетили новогодние представления в Кремле, сообщили в пресс-службе управделами президента РФ.
"Почти 6 тысяч детей со всей страны побывали в Государственном Кремлевском Дворце на новогоднем представлении и провели незабываемые каникулы в Москве", — сказали в пресс-службе.
В этом году елка традиционно украшена в ретро-стиле. Главную новогоднюю красавицу страны украсили разноцветными бусами, шарами, сосульками, шишками, игрушками в виде космонавтов, дирижаблей, подарков, фигурками сов, белочек и зайчиков.
Наряжать елку помогали воспитанники подмосковного детдома.
Новогодняя сказка, подарки и детский смех. Общероссийская елка в Кремле
В Государственном Кремлевском дворце проходит Общероссийская детская елка.
Артисты подготовили для детей яркий музыкальный спектакль.
На Общероссийскую детскую елку приглашены воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в "горячих" точках, отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов.
Помимо новогоднего представления, ребят ждут праздничные конкурсы, игровые программы и аттракционы.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Праздник проводится в трех залах Государственного Кремлевского дворца.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце.
Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Дети получают подарки после новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце.
Дед Мороз и Снегурочка – обязательные участники представления новогодней елки в Кремле.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
Впервые новогодняя елка в Кремле прошла в 1954 году. Тогда музыкальный спектакль для детей показывали в Большом зале Кремлевского дворца.
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.