Общероссийскую елку в Кремле посетили почти шесть тысяч детей

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Около 6 тысяч детей со всей России посетили новогодние представления в Кремле, сообщили в пресс-службе управделами президента РФ.

"Почти 6 тысяч детей со всей страны побывали в Государственном Кремлевском Дворце на новогоднем представлении и провели незабываемые каникулы в Москве", — сказали в пресс-службе.

В этом году елка традиционно украшена в ретро-стиле. Главную новогоднюю красавицу страны украсили разноцветными бусами, шарами, сосульками, шишками, игрушками в виде космонавтов, дирижаблей, подарков, фигурками сов, белочек и зайчиков.

Наряжать елку помогали воспитанники подмосковного детдома.