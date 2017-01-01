Празднование Нового года в мире

Новый год наступил в Японии с последними ударами колокола в буддистских храмах. По обычаю первые 107 ударов звучат еще в старом году, а последний приходится на первые секунды нового года. Удары колокола очищают человека и мир перед наступающим годом от несчастий, недостойных поступков и мыслей.