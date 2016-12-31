Новый год на ТВ: Летка-енка от Кобзона и прямой эфир с Красной площади

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские телеканалы предлагают зрителям встретить Новогоднюю ночь в компании Сергея Шнурова с "Лабутенами" и Иосифа Кобзона, который исполнит "Летку-енку", потанцевать под ретро-хиты, а также обещают устроить прямую трансляцию праздника с Красной площади и из самых дальних уголков страны.

Шнуров с лабутенами и Летка-енка от Кобзона

Первый канал днем 31 декабря приглашает к экрану любителей отечественных комедий — в эфир выйдут киноленты "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Джентльмены удачи". Ближе к вечеру не обойдется без традиционной новогодней картины "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Главное праздничное шоу — "Новогодняя ночь на Первом" — стартует в 22.30. Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Малахов, Лариса Гузеева, Юлия Меньшова встретят и проведут эту праздничную ночь вместе со всей страной, обещают организаторы.

"В этом году мы подготовили такой праздник, на котором невозможно будет усидеть за столом. Хотелось воссоздать атмосферу программы "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", которая выходила еще в моем детстве. Именно тогда советским людям впервые показали, что не обязательно сидеть за столом, что веселиться лучше в танце", — рассказал о "Новогодней ночи на Первом" режиссер Феликс Михайлов, слова которого приводит пресс-служба канала.

Телеканал обещает немало премьер. Так, Гарик Сукачев специально для новогодней ночи написал песню — "одновременно душевную и заводную". В большом павильоне "Мосфильма" для номера Сукачева построили огромную декорацию зимнего парка с катком, фонарями, заснеженными дорожками и лавочками, с городской эстрадой. В ролях задействовали друзей Гарика: Михаила Ефремова с мандаринами, Дмитрия Харатьяна с шампанским, Ивана Охлобыстина, Александра Скляра, Михаила Горевого, а еще цыган, фигуристов, Деда Мороза.

Вера Брежнева выступит в роли обвинителя в самом настоящем зале суда, а группа "Город 312" устроит студенческий карнавал. Валерий Меладзе отправится в космос, а Лолита примерит кокошник и сарафан. Группа "Фабрика" утопит зрительный зал в серебристых воздушных шариках, а группа "М-Бэнд" прокатится на ретро-автомобилях. Кроме того, на новогодней сцене соберутся участники всех сезонов вокального шоу "Голос".

"Шоу Димы Билана о том, как мысли певца материализуются и оживают, решили оформить в стиле стимпанка. У нас самый замысловатый реквизит и самый сумасшедший номер!" — рассказал режиссер шоу. Выступление Филиппа Киркорова, как всегда, поразит масштабами, красочными костюмами и окунет зрителей в эпоху диско 80-х. Ани Лорак выступит дуэтом с Игорем Крутым, а Жасмин — со Львом Лещенко.

"Летка-енка", исполненная Иосифом Кобзоном, вытащит из-за новогоднего стола даже тех, кто уже забыл, когда танцевал в последний раз, добавляют организаторы. Будет и Сергей Шнуров, который споет популярные "Лабутены" и в "Питере — пить".

Натали и Петросян с хитом "О, боже, какой мужчина!"

Телеканал "Россия 1"начнет создавать предновогоднюю атмосферу с самого утра — в 10 часов стартует концерт из Государственного Кремлевского дворца "Лучшие песни", который соберет на главной сцене страны Стаса Михайлова, Игоря Николаева, Надежду Кадышеву, Филиппа Киркорова, Дениса Майданова, Егора Крида, Олега Газманова, Елену Ваенгу, Нюшу, Александра Маршала, Николая Баскова и многих других.

Затем праздничную эстафету подхватит юмористическая программа "Короли смеха" — Елена Степаненко, Игорь Маменко, Евгений Петросян, "Новые русские бабки", Юрий Аскаров, Владимир Данилец, Владимир Моисеенко.

Ближе к полуночи, предваряя бой курантов, когда страна провожает старый год, телеканал соберет всех поющих, танцующих и пародирующих артистов в "Новогоднем параде звезд" (21.50), вести который будут Филипп Киркоров и Николай Басков.

Актер Станислав Дужников и актриса Наталья Медведева предстанут в образе ёлочных игрушек подвешенных на елку, Лолита и юморист Александр Морозов споют дуэтом шуточную песню "нефти и газа", а Наташа Королева и Ефим Шифрин отправятся на "Новогодний шопинг". Владимир Соловьев, Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов и в Новый год не смогут отказаться от "Поединка". Николай Валуев в компании Киркорова и Баскова вспомнят о любимой всеми передаче "Спокойной ночи, малыши!", а Игорь Маменко и Сосо Павлиашвили приготовят праздничный ужин для всех участников парада.

Кульминацией новогодней ночи станет традиционный "Голубой огонек", который стартует в полночь. Откроет его "непревзойденный квартет" — Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Дима Билан и Сергей Лазарев. Создатели шоу также обещают зрителям необычные дуэты: певица Натали с Евгением Петросяном исполнят популярный хит "О, боже, какой мужчина!". Медик Сергей Агапкин даст советы Елене Степаненко и всем телезрителям о том, что нужно и чего не стоит делать в следующем году для крепкого здоровья. Николай Цискаридзе научит танцевать и даже делать батман Станислава Дужникова. А пародист Андрей Баринов так убедительно вошел в образ Любови Успенской, что "Николай Басков не сразу понял, с кем именно он поет дуэтом!". Заключительная песня — также традиция "Голубого огонька" — прозвучит в исполнении участников и ведущих шоу, а также всех телезрителей.

Самая масштабная лотерея и поздравления на всю страну

НТВ днем покажет передачу "Еда живая и мертвая" с Сергеем Малоземов, из которой можно будет узнать, как необычно приготовить и подать новогодние блюда, а также чем украсить ёлку со вкусом. Эстафету подхватит ведущий Алексей Зимин, который научит как организовать праздничный стол в лучших традициях наступающего года. Затем подойдет время и для интеллектуального поединка — в студию легендарной телевикторины "Своя игра" к Петру Кулешову придут ведущие НТВ Тигран Кеосаян, Джон Уоррен и Сергей Малозёмов, а каверзные вопросы им будут задавать дети.

Градус праздничного настроения поднимет "караоке — комедия" — "Самый лучший день" с Дмитрием Нагиевым. Затем НТВ пригласит зрителей в Кремль на главную елку страны — в шоу "Все звезды в Новый год" выступят: группировка "Ленинград" и "Иван-царевич" Сергей Шнуров, "Жар-птица" Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо", "Король" Филипп Киркоров и "Восточный принц" Эмин, "Снежная королева" Лайма Вайкуле, "Лиса Алиса" Лолита. Проведут сказочно-музыкальный концерт Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Колчин.

За несколько часов до Нового года в эфире НТВ стартует самый масштабный розыгрыш в истории российских лотерей — суперприз "Гослото "4 из 20" составит 1 миллиард рублей.

В программе "Живой Новый год" (22.30) ведущий Вадим Такменев "объединит россиян в прямом эфире, свяжется с теми, кто по разным причинам встречает Новый год вне дома — в московском аэропорту или поезде дальнего следования, на безостановочном производстве или на военной службе". Корреспонденты НТВ выйдут на связь из роддома Владивостока, где родится первый ребенок года и из Калининграда, встречающего 2017 последним, с ялтинской набережной и из скайпарка в Сочи, из центра Грозного и старой части Дербента, с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и из купален в Пятигорске! В прямой эфир сможет попасть каждый, кто хочет поздравить близких и друзей: в новогоднюю ночь это будет возможно сделать через мобильные средства связи и социальные сети. В крупных городах России будут организованы специальные площадки НТВ, откуда также можно передать новогодние пожелания на всю страну. "Живой Новый год" украсят музыкальные номера от звёзд российского шоу-бизнеса, которые подготовили особый сюрприз. Группа "Uma2rmaH", Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Трофимов, Любовь Успенская, Александр Буйнов, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Александр Маршал и многие другие артисты споют самые любимые новогодние песни, которые выберут зрители.

Остаток праздничной ночи в эфире НТВ пройдет под зажигательные ритмы "Дискотеки 80-х" и "Фестиваля Авторадио". Зрителей порадуют легендарные и любимые многими поколениями артисты — Юрий Шатунов, София Ротару, "Белорусские песняры", Лев Лещенко, Тото Кутуньо, Сандра, "Зодиак", Secret Service и другие исполнители.

Прямой эфир с Красной площади

Праздничное настроение телеканал "ТВ Центр" начнет создавать еще с утра 31 декабря. Для самых ранних пташек начнется показ сказки "Снежная королева", далее зрителей ждет фильм-концерт "Накануне волшебства", в котором впервые прозвучат пожелания "от самого настоящего Деда Мороза". Затем — классика зарубежного и отечественного кино: "Граф Монте-Кристо" с Жаном Марэ, "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро, а также "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Укротительница тигров" и "Морозко". Основное блюдо подадут в 23.00, когда стартует "Новый год в прямом эфире". В ночь с субботы на воскресенье Красная площадь превратится в грандиозную праздничную площадку, российские артисты исполнят свои хиты, а гости праздника и телезрители смогут подпевать Валерию Меладзе, Сосо Павлиашвили, Валерию Сюткину, Валерии и другим, обещают организаторы. При этом прямая трансляция будет идти не только с главной площади страны, но и с ВДНХ, из Парка Горького, Сокольников и Тверской — журналисты канала расскажут и покажут, как встречают Новый год москвичи и гости столицы.

"Новый год в прямом эфире" ненадолго прервется для традиционного новогоднего поздравления мэра Москвы Сергея Собянина и новогоднего обращения президента РФ.

"Оливьеды" и марафон ретро-хитов

Телеканал СТС утром в субботу покажет праздничный выпуск программы "Успеть за 24 часа", в котором ведущий проекта, стилист Александр Рогов соберет героинь прошлых программ, чтобы подготовить их к новогодней ночи, а также расскажет о главных трендах в мире моды и покажет, в чем лучше встретить 2017 год.

Чуть больше, чем за час до полуночи в эфир СТС выйдет праздничный выпуск шоу "Уральские пельмени" под названием "Оливьеды". В праздничном шоу "пельмени" справят еврейский Новый год, продадут салюты "Басков" и "Клин-трамп" и превратят рояль в дрова, а любимый автомобиль в елку. Новый выпуск украсят звездные гости: Светлана Хоркина, Катя Лель, Тимур Кизяков, Шура и многие другие.

Зрителей телеканала РЕН ТВ в субботу ждет музыкальный марафон "Легенды Ретро FM". Для разных поколений зрителей выступят зарубежные исполнители: "Dschinhis Khan", "Arabesgue", "Army of Lovers", "Ace of Base". Среди российских участников: "Комбинация", "Электроклуб", "Браво", "Ласковый май", "Мираж", "Секрет", "Ялла", Валерий Леонтьев, Игорь Николаев и Наташа Королева, София Ротару, Олег и Родион Газмановы, Сергей Никитин, Жанна Рождественская, Ольга Зарубина, Андрей Державин и многие другие.

Караоке в Comedy и новогодний рок-квартирник

Телеканал ТНТ в субботу предложит новогодний выпуск шоу "Импровизация". Затем зрителей ждет королевский праздник в Comedy Woman: "Королева Великобритании, Императрица Всея Руси, Малифисента и Граф Дракула будут развлекать публику тонкими шутками, яркими нарядами, фокусами, танцами, от которых даже Мигель не усидит на месте, и вокальными этюдами". За последние в новогоднюю ночь ответит Олег Верещагин, который впервые за всю историю Comedy Woman запоет, обещают организаторы. "Всех ждет настоящий Новый год — с петухами, зайцами Playboy, феерией, отличным настроением", — отметили на канале.

Эстафету подхватит новогодний выпуск шоу "Однажды в России", а за час до полуночи стартует шоу "Караоке Star в Comedy Club" — телеканал "решил отказаться от банальных голубых огоньков" и устроит новогодний музыкальный баттл. В нем сойдутся звезды "Дома-2", шоу "ТАНЦЫ", актеры комедийных проектов "Импровизация", "Однажды в России", Comedy Woman, ситкомов "Ольга" и "Универ", а также комики из Stand Up. Оценивать исполнительское мастерство участников будут Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Тексты всех песен будут дублироваться на экраны, поэтому зрители смогут подпевать.

Канал ТНТ4 обещает показать специальные праздничные выпуски шоу Comedy Woman Classic — актрисы шоу "загадают самые дикие желания; докажут, что одна Снегурочка лучше, чем два Деда Мороза; поделятся секретом, как найти своего Ипполита, если ты совсем не Наденька из "Иронии судьбы".

В эфир Пятого канала в субботу выйдут специальные новогодние серии легендарного детектива "След". Всех поклонников ждут новые эпизоды с сюрпризом в самом финале. "Перед боем кремлевских курантов ФЭСовцы прервут расследования и допросы и соберутся у елки, чтобы проводить уходящий год и встретить 2017-й. А полковник полиции Галина Рогозина исполнит нестареющий хит из первого советского новогоднего мюзикла "Карнавальная ночь", — говорится в пресс-релизе канала.

Телеканал "Че" обещает зрителям, что "все будет по-ЧЕстному: настоящие эмоции, хорошие шутки и самый душевный рок!". Днем канал покажет подборку "КВН. Новый год", затем в эфир выйдет "Новогодний Задорнов", а вечером к рокеру Евгению Маргулису в гости на новогодний "Квартирник" придут: Александр Пушной, Владимир Матецкий, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин и многие другие. Кроме того, "Че" приготовил настоящий новогодний десерт — "Квартирник. Караоке". У зрителей появится шанс спеть вместе с любимыми артистами самые известные народные хиты: "Гагарин, я вас любила", "Любите девушки", "Мое сердце остановилось", "Пусть все будет, так как ты захочешь", "Мой друг лучше всех вокруг играет блюз" и другие.

Канал ТВ-3 в субботу покажет цикл документальных программ "Новогодние чудеса" — это пять фильмов о том, как правильно одеваться, украшать дом и загадывать желания в ночь с 31 декабря на 1 января. В течение всего дня в рекламных блоках будут появляться астрологические прогнозы для каждого знака Зодиака и Китайского календаря. За три часа до Нового года ТВ-3 покажет "Праздничный киноконцерт": любимые песни из советских фильмов — одна за другой в многочасовом марафоне.