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Новогодний досуг

Московский зоопарк в новогодние каникулы будет работать без выходных

00:3831.12.2016
(обновлено: 00:40 31.12.2016)
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Московский зоопарк. Архивное фото
© РИА Новости. Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Московский зоопарк в новогодние каникулы будет работать без выходных, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Посетить Московский зоопарк в дни новогодних каникул можно будет ежедневно с 09.00 до 17.00. В последний день уходящего года, 31 декабря, он будет работать с 09.00 до 15.00. Свои двери зоосад откроет уже 1 января в 09.00", — говорится в сообщении.

Праздничные подарки, лакомые угощения и другие звериные новости
Кормление тигренка в зоопарке Манилы
© REUTERS/ Czar Dancel
Бенгальский тигренок в зоопарке Манилы (Филиппины) с удовольствием отведал предложенное ему праздничное угощение.
Бурые медведи в зоопарке Гельзенкирхена
© AFP 2016/ dpa/Roland Weihrauch
Бурые медведи в зоопарке Гельзенкирхена (Германия) выбрали для встречи Нового года подходящую ёлочку.
Работник зоопарка в костюме Санта Клауса вручает подарок шимпанзе
© AFP 2016/ Rhona Wise
Сотрудники сафари-парка в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), переодевшись в Санта-Клаусов, вручили его обитателям праздничные подарки. Несказанно обрадовались презентам шимпанзе.
Петух породы Павловский серебристый в хозяйстве заводчика Вячеслава Комова в поселке Васкелово Ленинградской области
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Символ 2017 года – петух породы Павловский серебристый.
Бульдог в костюме оленя сидит на лавке. Нью-Йорк, США
© REUTERS/ Andrew Kelly
В Нью-Йорке на Манхэттене прошел традиционный парад Санта-Клаусов. Многие участвовали в этом мероприятии вместе со своими четвероногими любимцами.
Львица открывает рождественские подарки в зоопарке в Гамбурге, Германия
© REUTERS/ Fabian Bimmer
Открыть праздничные подарки, преподнесенные львице сотрудниками зоопарка в Гамбурге (Германия), помогли ее острые клыки.
Саймири рассматривают подарки в зоопарке Франции
© AFP 2016/ Jean-Francois Monier
Подарки получили и саймири в зоопарке Франции.
Сурикат в зоопарке Ганновера
© AFP 2016/ dpa/Holger Hollemann
Не остались без подарков и сурикаты в зоопарке Ганновера (Германия).
Мужчина в костюме Санта-Клауса кормит рыбой пингвинов в Маринлэнд, Антиб, Франция
© REUTERS/ Eric Gaillard
Пингвины в морском парке Маринлэнд во французском курортном городе Антиб получили в качестве подарка на Рождество большую вкусную рыбу, которую им преподнес один из сотрудников в костюме Санта-Клауса.
Восточные бескоготные выдры осматривают рыбу в подарочной упаковке в зоопарке во Франкфурте, Германия
© AP Photo/ Arne Dedert
Рыбные деликатесы получили в подарок и выдры во франкфуртском зоопарке.
Водолаз в костюме Санта-Клауса кормит животных в аквариуме города Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай
© REUTERS/ Stringer
Праздничное угощение обитателям аквариума города Сучжоу (провинция Цзянсу, Китай) преподнес сотрудник в костюме Санты.
Орангутан в шапке Санта Клауса в зоопарке Манилы
© REUTERS/ Czar Dancel
Наряд Санта-Клауса пришелся по душе орангутану в зоопарке Манилы (Филиппины).
Кошачий лемур получил угощение в виде елки в зоопарке Таронга в Сиднее, Австралия
© REUTERS/ David Gray
Кошачий лемур в зоопарке Таронга в Сиднее (Австралия) получил в подарок угощение в виде елки.
Лев открывает рождественские подарки в Гамбургском зоопарке, Германия
© REUTERS/ Fabian Bimmer
Справиться с подарочной упаковкой льву из гамбургского зоопарка не составило никакого труда.
Австралийские морские львы получили замороженное угощение в виде елки в зоопарке Таронга в Сиднее, Австралия
© REUTERS/ David Gray
Замороженное угощение в виде елки получили в подарок морские львы в зоопарке Таронга в Сиднее (Австралия).
Белый медведь Springer и Nanuq ищут рождественские подарки на елке в зоопарке Ганновера, Германия
© AFP 2016/ DPA/Holger Hollemann
Праздничное угощение белые медведи в зоопарке Ганновера (Германя) нашли на новогодней елочке.
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Посетителей также ожидает особая программа с кормлением животных и новогодними представлениями. Впервые в зимние каникулы посетители увидят, как кормят красных панд, бамбуковых акул и скатов. Кормления будут сопровождаться занимательными рассказами киперов. От них зрители узнают, в какие игры больше всего любит играть красная панда, что общего между акулой и бамбуком.

Кроме этого, развлекать гостей зоопарк планирует и новогодними программами. С 4 по 8 января здесь пройдёт "Новогодний переполох" с участием настоящего "золотого" петуха — главного символа нового года. В эти же дни на старой территории состоится сказочное представление "Хоровод животных с Дедом Морозом".

Открытые лекции "Зоология с астрологией" пройдут 3, 5 и 7 января. Гости узнают любопытные факты о животных из восточного календаря. Например, посетителям расскажут, почему в него не попал слон. Часть символов восточного календаря гости зоопарка смогут увидеть вживую. Мероприятия пройдут в павильонах "Кошки тропиков", "Приматы" и "Слоны".

В праздники в Московском зоопарке организованы также обзорные экскурсии. Их проведут как по старой, так и по новой территории. Специалисты расскажут о жизни животных в вольерах, их повадках и рационе.

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Новогодний досуг
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