Диетологи рассказали, как уберечь фигуру на новогодних каникулах

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года, когда все ждут возможности сесть за праздничный стол, многих беспокоит перспектива набрать за праздники лишний вес. Стоит ли придерживаться диеты перед Новым годом и как удержаться от обжорства, рассказали РИА Новости диетологи.

Поститься ли перед праздниками



В этом году новогодние праздники в РФ продлятся с 31 декабря по 8 января.

Диетологи придерживаются единого мнения, что специально садиться на диету перед Новым годом не стоит – это может не лучшим образом сказаться на фигуре и здоровье в целом.

"Я наоборот посоветую, заранее диеты не соблюдать, потому что когда мы начинаем ограничивать себя в питании, то, естественно, "придавливаем" определенным образом свои ферментные системы… Потом, когда мы на это ограниченное состояние организма обрушим жирную, сладкую, тяжелую пищу, можно вызвать тяжелый панкреатит и много неприятностей: тяжесть, непереваривание, плохое самочувствие", — отметила врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Александрова.

Звездный совет



Схожее мнение высказала и врач-диетолог клиники института питания РАМН Елена Чедия. По ее мнению, режим питания перед праздниками должен быть привычным, хотя людям с лишним весом нужно помнить об этом и в праздничные дни, придерживаясь норм здорового питания.

Певица Валерия считает, что важно в ожидании возможности сесть за праздничный стол не голодать.

"Есть на ночь, конечно, вредно, но не обязательно начинать есть после полуночи и есть всю ночь оливье: можно поужинать в нормальное время, а после двенадцати пить шампанское, закусывая фруктами. Ночное новогоднее застолье с огромным количеством блюд осталось нам в наследство от СССР. В те времена был тотальный дефицит всего, и все самое вкусное целый год копили для любимого праздника и съедали за одну ночь. Сейчас в магазинах есть все, можно не горячиться — приготовить поменьше и съесть в меру", — отметила она.

© AP Photo/ Pavel Golovkin Продавец в костюме Снегурочки в ГУМе

Как не сорваться, добравшись до стола

Как отметила Екатерина Александрова, имеет смысл немного разгрузиться непосредственно 31 декабря. Например, стоит питаться в течение дня фруктами, чтобы не переедать и не съесть все положенные калории еще до праздничного стола.

"А потом, уже после Нового года, главное вовремя остановиться, чтобы период обжорства не затянулся на 10 дней, а закончился все-таки 1 января. Вот как раз в последующие два-три дня можно разгрузиться, посвятить свободное время физическим нагрузкам — и тогда все последствия праздника будут ликвидированы", — отметила она.

"На столе новогоднем должно быть побольше овощей. И начинать надо еду не с сырокопченой колбасы или соленой рыбы, а с овощей и овощных салатов. Тогда, когда дойдет очередь до копченостей и всех вкусностей, их уже человек съест намного меньше. Дальше: очень важно, чтобы не задерживалась жидкость в организме, это оказывает неблагоприятное влияние на жировой обмен", — отмечает Елена Чедия.

© РИА Новости. Анна Людковская Утка с квашеной капустой, картофелем и черносливом

По ее словам, также важно правильно подойти к выбору блюд для праздничного стола. Лучше выбирать менее калорийные варианты блюда: например, готовить отварное или заливное мясо вместо копченого и жареного.

"То же самое касается и десертов. Если выбирать десерт, то лучше предпочесть фрукты или мороженое. Если есть альтернатива "торт или мороженое", то лучше выбрать мороженое, потому что там значительно меньше калорий", — сказала Чедия.

Пить или не пить



"С точки зрения опьянения надо сочетать это с жирной пищей, чтобы максимально замедлить скорость всасывания алкоголя в желудке. Конечно же, нужно минимально сочетать с газированными напитками, которые ускоряют всасывание алкоголя", — отметила Екатерина Александрова.

При этом диетолог отмечает, что важно все-таки не превышать токсическую норму, которая у каждого своя — ее превышение чревато проблемами со здоровьем, поэтому стоит быть умеренным.

"Лучше всего, конечно, выпить чистой воды. Но чтобы не быть белой вороной за столом, можно взять бокал вина, наполовину разбавленный водой, его хватает надолго. Человек чокается во время тостов, пригубливает. Но в любом случае нужно понимать, что любой алкоголь — это чистые калории", — добавила Чедия.

Звездный совет



Актриса Екатерина Волкова отмечает, что в Новый год вполне можно позволить себе расслабиться, съев что-то не совсем правильное.

"Ну, Новый год — это все-таки праздник, семейный праздник! В это время можно и расслабиться, и съесть "запрещеночку", как, например, традиционный салат оливье и сельдь под шубой, торт "Медовик", шампанское. В этот Новый год я буду в Москве и тоже буду резать салатики, бутерброды с красной икрой всегда очень нарядно и празднично смотрятся на столе. С горячим блюдом еще не определилась, но, говорят, птицу не очень хорошо подавать в наступающий Год Петуха", — сказала актриса.