Выходные в Москве: новогодние концерты и выставка костюмов Шанель

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новогодние выходные москвичи могут провести на выставке костюмов Коко Шанель или экспозиции раритетных нарядов из старых советских сказок, посмотреть очередную анимационную версию приключений русских богатырей или оценить высокобюджетный проект "Викинг", а также создать себе праздничное настроение на концертах в Филармонии и Доме музыки.

Выставки



В Музее Моды проходит первая в России экспозиция личных коллекций Коко Шанель, превратившая выставочное пространство в парижский квартал с ателье бутика Chanel. Гости музея увидят более 100 экспонатов, в том числе шляпки из первой мастерской великой кутюрье, редкие винтажные украшения, легендарные твидовые костюмы и платья, а также эксклюзивные жакеты, в которых блистали на подиуме Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд.

Специально для выставки были воссозданы первые модели маленького черного платья от Шанель. Кроме того, посетители могут послушать лекции о жизни и творчестве Шанель от известных историков моды в параллельной программе экспозиции. Выставка продлится до 22 января.

Кино



Гости Музея Моды декоративно-прикладного и народного искусства увидят множество раритетных костюмов из кинофильмов-сказок, снятых на киностудии имени Горького на выставке "Сказочная мастерская кинематографа". Знакомство с нарядами любимых героев из сказок "Морозко", "Варвара-краса, длинная коса", "Огонь, вода и… медные трубы" не только создаст праздничное настроение, но и позволит глубже понять специфику образов персонажей. Также среди экспонатов выставки представлены различные аксессуары, например, корона царя Еремея, сумочка советницы Водяного и сапоги Водокрута. Оценить мастерство костюмеров прошлого века можно до 15 января.

На большие экраны вышла высокобюджетная историческая сага "Викинг" режиссера Андрея Кравчука, продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова с Данилой Козловским в главной роли. Создатели "Викинга" работали над сценарием семь лет, для съемок было построено более шести декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысячи оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики.

Действие фильма происходит в раннее Средневековье. К власти приходит князь Владимир Святославович, на которого ложится вина за случайную смерть брата. По закону, мстить ему должен младший брат-бастард… Роли в фильме также исполнили Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко и другие. В российском прокате фильм идет в двух версиях — с возрастными ограничениями 12+ и 18+.

© Дирекция Кино/Централ Партнершип, 2016 Кадр из фильма "Викинг"

© Фото: Анимационная студия Мельница (2016) Кадр из мультфильма "Три богатыря и Морской царь"

Концерты



В преддверии Нового года на экраны выходит продолжение еще одного полюбившегося россиянам анимационного фильма — "Три богатыря и Морской царь" (студии "Мельница", СТБ). Первый фильм "Алеша Попович и Тугарин Змей" режиссера Константина Бронзита вышел в прокат в 2004 году и стал одним из самых кассовых мультфильмов России. В седьмом фильме о приключениях самых известных богатырей Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец сбегают от семейных проблем в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. Богатырям предстоит спасти город. Роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев и другие.

В последний день уходящего года Дом музыки готовит для посетителей праздничный концерт "Брызги шампанского". Камерный оркестр "Времена года" под управлением дирижера Владислава Булахова исполнит мелодии классических оперетт и мюзиклов Штрауса, Легара, Кальмана, Оффенбаха и других композиторов.

Зажигательные мотивы создадут новогоднюю атмосферу, которая подарит заряд позитива на год вперед. В концерте примут участие лирико-колоратурное сопрано Ирина Алябьева, сопрано Виктория Носовская, баритон Павел Быков. Музыкальная феерия ожидает гостей в субботу днем.

Самые преданные меломаны могут скоротать часы до наступления нового года с прославленным дирижером и альтистом Юрием Башметом, который проведет традиционный концерт в Московской филармонии. Организаторы не раскрывают подробностей программы, но обещают новогоднее безумство для оркестра, солистов и актера. Режиссером действа выступит Виктор Крамер.