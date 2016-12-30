Новогодние ёлки в разных странах

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Новогодняя ёлка на Соборной площади в Вильнюсе в общей сложности охватывает 2500 квадратных метров, ее величина – 27 метров в высоту и 50 метров в ширину. Подвешенная над ней сеть из 50 тысяч лампочек покрывает почти всю площадь.