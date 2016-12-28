Новогодний поезд начал курсировать по кольцевой линии московского метро

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодний состав начал курсировать по кольцевой линии московского метрополитена, сообщил журналистам начальник метро Дмитрий Пегов.

На церемонию его запуска специально приехали из Великого Устюга главный Дед Мороз страны и Снегурочка.

Фото опубликовано @wishtrade Дек 28 2016 в 2:11 PST

"Это подарок жителям города и гостям столицы… Мы для вас запускали тематические поезда, это уже десятый тематический поезд", — сообщил Пегов, отметив, что расписание движения поезда есть на информационном табло кольцевой линии.

Фото опубликовано Daniil Maksimenko (@danik_nemesis) Дек 28 2016 в 2:33 PST

В начале декабря Пегов сообщил, что станции метро уже начали украшать к Новому году стикерами и праздничными плакатами. Также пассажиры с 25 декабря могут получить в подарок поздравительную открытку при пополнении карты "Тройка" в кассах метрополитена и отправить ее родным и близким на стойках "Живое общение".

Фото опубликовано Maxim (@max_rimskiy) Дек 28 2016 в 2:18 PST

Как сообщалось ранее, в Новый год метрополитен будет работать круглосуточно.