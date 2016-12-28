Новогодний поезд начал курсировать по кольцевой линии московского метро
13:3228.12.2016
(обновлено: 15:01 28.12.2016)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодний состав начал курсировать по кольцевой линии московского метрополитена, сообщил журналистам начальник метро Дмитрий Пегов.
На церемонию его запуска специально приехали из Великого Устюга главный Дед Мороз страны и Снегурочка.
"Это подарок жителям города и гостям столицы… Мы для вас запускали тематические поезда, это уже десятый тематический поезд", — сообщил Пегов, отметив, что расписание движения поезда есть на информационном табло кольцевой линии.
В начале декабря Пегов сообщил, что станции метро уже начали украшать к Новому году стикерами и праздничными плакатами. Также пассажиры с 25 декабря могут получить в подарок поздравительную открытку при пополнении карты "Тройка" в кассах метрополитена и отправить ее родным и близким на стойках "Живое общение".
Как сообщалось ранее, в Новый год метрополитен будет работать круглосуточно.
Первые пассажиры новогоднего поезда столичного метро
В столичной подземке состоялся торжественный запуск от станции "Комсомольская" новогоднего поезда, который в среду начал курсировать по кольцевой линии московского метрополитена.
Расписание движения поезда есть в информационном табло кольцевой линии и любой желающий может прокатиться в новогоднем составе.
Самым маленьким пассажирам метро на торжественно украшенной станции артисты в костюмах персонажей русских народных сказок вручили сладости.
Глава метрополитена назвал новый поезд "подарком жителям города и гостям столицы".
Новогодний состав украшен снежинками, гирляндами и еловыми ветками.
На первый запуск новогоднего состава специально приехали Снегурочка и главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.
Новогодний поезд Московского метрополитена.
Первых пассажиров новогоднего поезда поздравил с наступающим праздником начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов.
Новогодний поезд Московского метро.
Артисты перед запуском новогоднего поезда Московского метрополитена.
Пассажиры и артисты в новогоднем поезде Московского метро.
Новогодний поезд Московского метро.
Пассажиры могут получить в подарок поздравительную открытку при пополнении карты "Тройка" в кассах метрополитена, эту открытку можно отправить близким и знакомым на стойках "Живое общение".
Как сообщалось ранее, в Новый год метрополитен будет работать круглосуточно.