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Новогодний досуг

Новогодние каникулы на ТВ: новинка от Познера и Урганта, шоу магов и кино

Тема:
Главное за 27 декабря 2016 года (14)
14:0127.12.2016
(обновлено: 19:10 27.12.2016)
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Телевидение. Архивное фото
© Fotolia/ Karelin Dmitriy

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россиян, которые будут проводить новогодние каникулы у телеэкранов, ждут премьера документального цикла Владимира Познера и Ивана Урганта "В поисках Дон Кихота", шоу иллюзионистов, много новогоднего кино, документалистика, а также юбилейные концерты российских артистов эстрады.

Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря по 8 января.

"В поисках Дон Кихота" и новые серии "Шерлока Холмса"

Молодая пара смотрит телевизор. Архивное фото
© Fotolia/ ake1150
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Первого января в эфир Первого канала выйдут отечественные киноленты "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", а также новогодний спецвыпуск шоу перевоплощений "Точь-в-точь". Зрители увидят не только постоянных участников проекта, но и артистов, которые примерят на себя другие образы впервые в карьере. В шоу поучаствуют: Сосо Павлиашвили, Кристина Орбакайте, Лолита, Натали, Николай Басков, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, Наталья Подольская, Азиза, Евгений Дятлов. А также впервые в одном из образов выступит многолетний педагог по вокальному мастерству проекта Марина Полтева.

Кроме того, российских телезрителей ждет мировая премьера новых серий британского детектива "Шерлок Холмс" одновременно с Великобританией – разница во времени в начале показа с британским телеканалом BBC-1 составит всего 1 минуту, обещают на канале. В праздники выйдет много кино: "Ирония судьбы. Продолжение", "Золушка", "Морозко", "Аватар", "Частное пионерское", "Млечный путь", "Один дома", а также премьеры комедий "Все сбудется" и "Страна чудес".

Девушка фотографирует дизайнерскую ель. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Всех любителей шансона ждет шоу радио "Шансон" – "Ээхх, разгуляй!". Также в эфир выйдет новогодний выпуск шоу "МаксимМаксим" и финал года интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?". Канал покажет новый сезон проекта "Одна за всех" с Анной Ардовой и премьеру нового документального авторского цикла Владимир Познера и Ивана Урганта "В поисках Дон Кихота". На этот раз они отправились в Испанию.

Поклонников вокального проекта "Голос" ждут истории финалистов и ярких участников, а также интересные эпизоды шоу, оставшиеся за кадром в программе – "Голос. На самой высокой ноте". В эфир также выйдут юбилейный концерт Раймонда Паулса, творческий вечер Константина Меладзе, фильм "Повелитель ветра" о кругосветном полете на воздушном шаре Федора Конюхова и документальная история к юбилею актрисы Марины Нееловой "Я умею летать". В светлый праздник Рождества также выйдет фильм "Богородица. Земной путь" и фестиваль "Сочи. Роза Хутор. Рождество 2017".

Песня года и магия

В первый день нового года телеканал "Россия 1" порадует своих зрителей концертом "Песня года", в котором примут участие практически все звезды отечественной эстрады. Проведут его Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Также в этот день выйдет юмористическая программа "Юмор года", ведущими которого выступят Максим Галкин и Николай Басков. Развлекать россиян будут Елена Воробей, Евгений Петросян, Владимир Винокур, Лион Измайлов, Ефим Шифрин и другие.

Дети фотографируются у новогодней ёлки. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Также в каникулы телеканал покажет конкурс "Новая волна. Лучшее". Среди участников: Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Таисия Повалий, Игорь Крутой, Анжелика Варум, группа "Ленинград", Дима Билан, Валерия, Владимир Пресняков.

Не дадут заскучать зрителям юбилейные концерты Олега Газманова и Александра Розенбаума. А также праздничный концерт "Рождественская "Песенка года" с участием лауреатов и победителей "Детской Новой волны" и "Детского Евровидения".

Певица Вера Брежнева на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Любителей волшебства ждет шоу "Золотая магия 21 века", которое соберет на одной сцене лучших иллюзионистов со всех стран мира, уже покоривших многочисленных зрителей.

Также канал подготовил несколько премьер художественных фильмов: "Отогрей мое сердце", "Аленка из Почитанки", "Мой любимый папа", "Кузнец моего счастья" и сериалов: "Кукушечка", "Василиса", "Саша добрый, Саша злой".

Юбилейные концерты

Зрителей НТВ в воскресенье ждут комедия "Пансионат "Сказка", или Чудеса включены", новогодний выпуск программы "Однажды…", премьера из цикла "НТВ-видение", фильм Елизаветы Листовой – "Новогодняя сказка для взрослых", премьера комедии "В зоне доступа любви", юбилейный концерт "Руки Вверх! 20 лет".

Новогодняя елка. Архивное фото
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Также в каникулы канал покажет премьеру комедийного сериала "Стройка", новогодние фильмы "Чудо в Крыму" и "Против всех правил", юбилейные концерты Алексея Кортнева и Камиля Ларина "Два по пятьдесят" и Николая Носкова "6:0", сольный концерт Юты "Мои родные", международный благотворительный фестиваль "Белая трость". В эфир выйдут концерт Андрея Никольского с программой "Русская Душа", юбилейный концерт Валерии "Live in Kremlin".

Документалистика

ТВ Центр первого января покажет концерт "Новый год с доставкой на дом", участниками которого станут, в частности, "Хор Турецкого", Елена Степаненко, Александр и Валерий Пономаренко и Николай Лукинский. Также в воскресенье выйдет новогодний выпуск программы "Приют комедиантов". В нем примут участие Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Ирина Медведева, Алена Свиридова, Павел Чухрай, Юлия Ауг, Екатерина Семёнова, Ольга Кабо.

Новогодние подарки. Архивное фото
© Fotolia/ Robert Przybysz
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Также в каникулы в эфир выйдут программы и документальные фильмы: "Мой герой. Геннадий Хазанов", "Юрий Григорович. Великий деспот", "Короли эпизода. Тамара Носова", "Юрий Гальцев. Обалдеть", "Георгий Вицин. Не надо смеяться", "Роман Карцев. Шут гороховый", "Короли эпизода. Станислав Чекан". Зрителей ждут премьера фильм-концерта "Юмор летнего периода", в котором известные артисты эстрады расскажут, что для них значит лето, и как они его проводят.

В Рождественское утро ТВ Центр покажет поздравление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прямую трансляцию Великой рождественской вечерни из Храма Христа Спасителя, а также премьеру документального фильма "Олег Ефремов. Последнее признание" и фильм-концерт "Юмор зимнего периода".

Девушка фотографирует дизайнерскую ель. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В праздничные дни на канале будет много и художественных фильмов, среди них, в частности, "Игрушка", "Снежный человек", "Укрощение строптивого", "Артистка", "Новогодний детектив", "Парижские тайны", "Берегись автомобиля", а также премьеры отечественных кинолент "Сдается дом со всеми неудобствами", "Больше, чем врач".

Марафоны юмора и кино

Телеканал ТНТ по традиции предлагает своим зрителям новогодние марафоны. 1 января с 11 утра до 23 вечера – день Comedy Club, 2 января – день Comedy Woman, с 3 по 6 января – марафон "Битвы экстрасенсов", 7 января – день юмористической программы "Однажды в России". Ну а в последний день новогодних каникул зрителей ждет сразу четыре фильма о "Гарри Поттере".

Модель демонстрирует одежду. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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РЕН ТВ на праздники подготовил премьеру концерта сатирика Михаила Задорнова "Умом Россию никогда…", также в эфир выйдут анимационные фильмы "Три богатыря: ход конем", "Три богатыря на дальних берегах", "Три богатыря и Шамаханская царица". В каникулы зрителей ждут "День сенсационных материалов" с Игорем Прокопенко (4 января), "День фантастических историй" (6 января) и "День "военной тайны" (8 января).

Канал покажет кинофильмы "Крепость: щитом и мечом", "Брат", "Брат-2", "Сестры", "Бумер", "Жмурки", "День Д", "ДМБ", "Особенности национальной охоты", "День выборов", анимационные фильмы "Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение", "Три богатыря: ход конем", "Алеша Попович и Тугарин змей", "Илья-Муромец и Соловей-разбойник", три части "Иван Царевич и Серый волк" и сериал "Спецназ по-русски 2".

Зрителей телеканала СТС в каникулы ждет много кино и мультфильмов. В эфир выйдут кинофильмы "Назад в будущее", "Пятый элемент", "Как стать принцессой", "Зачарованная", "Миллионер поневоле", "Чего хотят женщины", "Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен", "Черный рыцарь", "Трон: наследие", анимационные фильмы про "Шрэка", "Мадагаскар", а также сериал "Отель Элеон" и несколько выпусков шоу "Уральские пельмени".

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