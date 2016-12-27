США
29.1229 декабря04:11МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Новый год 2017
Новогодний досуг

Эксперт по этикету рассказала, как правильно подобрать новогодние подарки

12:2827.12.2016
(обновлено: 19:12 27.12.2016)
09094
Новогодние подарки. Архивное фото
© Fotolia/ Robert Przybysz

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Женщины ждут от новогоднего подарка эмоционального тепла, а мужчины — поддержки и понимания. О том, как не ошибиться и правильно подобрать подарки для близких, РИА Новости рассказала эксперт по этикету Элеонора Басманова.

Горожане на улицах Москвы. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Итоги от ВЦИОМа: чем россиянам запомнился прошедший год
"Самые удачные подарки – те, которые мы готовим заранее. Но поиск подарков и новогодние подношения никогда не перестанут быть проблемой, потому что год от года круг наших родственников остается неизменным. И по этой причине, конечно, очень усложняется выбор", — сказала Басманова.

При этом она отметила, что основным критерием для выбора подарка должна стать любовь к тем, кто живет рядом с нами, уважением к их интересам и увлечениям, тайным или явным желаниям.

Он и она

Интерактивный спектакль Новогодний переполох в Московском театре Кураж
© Фото: Московский театр "Кураж"
Рейтинг новогодних представлений: ставка на интеллектуальные шоу
В первую очередь, по мнению эксперта, подарки можно квалифицировать как "для нее" и "для него".

"Женщина, девушка, возлюбленная, прежде всего, ждет эмоционального тепла. Подарки просто так – это букеты цветов, это в повседневной жизни, а на Новый год можно возлюбленной подарить что-то особенное", — сказала Басманова.

При этом она отметила, что с особой внимательностью нужно отнестись к выбору парфюма. Нужно не только знать предпочтения женщины, но и сам подарок не должен оказаться стандартным парфюмерным набором.

Новогодние подарки под елкой. Архивное фото
© Fotolia/ ganzo12
WWF дал экологичные советы перед новогодними праздниками
"Мужчина ждет от своей подруги, от возлюбленной как от своей матери – он ждет поддержки и одобрения и остро реагирует на непонимание", — сказала эксперт.

Она пояснила, что женщинам лучше всего обратить внимание на увлечения любимого и с уважением отнестись к его выбору. При этом Басманова подчеркнула, что в ценовой категории для подарков между женой и мужем нет никаких ограничений, так как оба прекрасно знают бюджет своей семьи. Это может быть как дорогая шуба или квартира, так и простое серебряное колечко с бирюзой.

Дети и родители

Новогодне подарки. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Роспотребнадзор рассказал, где покупать сладкие новогодние подарки
"Если речь идет о детях, то, конечно, детские подарки – это головная боль родителей. А если мы идем в другую семью, то надо спросить, что лучше подарить детям и какого возраста ребенок", — сказала эксперт.

Она пояснила, что это могут быть универсальные подарки: книжка-раскраска, набор карандашей, шарики, смешной рюкзачок; а для ребенка постарше – энциклопедические издания, книги о ботанике, животных, динозаврах. Либо можно увлечь ребенка каким-то занятием в будущем, подарив ему фотоаппарат, коньки или теннисную ракетку. Совсем маленьким подойдут игрушки и развивающие игры.

Девушка фотографирует дизайнерскую ель. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сколько стоит встретить Новый год-2017
При этом с осторожностью нужно подойти к выбору одежды, так как можно не угадать с размером. Да и если красивому платью девочка обрадуется всегда, мальчик может не оценить подарок в виде одежды.

"Деньги детям тоже не стоит дарить. Они за счет возраста не умеют ими правильно распорядиться. Если ребенок собирает на что-то, допустим, на велосипед, тогда можно подарить сумму в белом незапечатанном конверте с надписью "велосипед", — добавила она.

"Если у ребенка есть все, есть такие дети, у которых есть все, тогда родители должны подарить себя. Ведь у детей праздник! Можно вместе сходить, например, в кафе, чтобы все измазались тортом. Потому что дети ждут праздника. Не гаджет последнего поколения, а, может быть, скромный подарок, но спрятанный по системе кладов. Эта радость, эта игра, это и будет подарком", — сказала эксперт.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
Московских автомобилистов попросили заранее купить подарки к Новому году
А вот людям зрелого и пожилого возраста, родителям, по ее словам, больше подойдут хозяйственные подарки, например, сумка с колесиками, плед, диванная подушка. "Если это более молодые родители, может быть, это пляжные принадлежности, может быть, полотенце красивое для ванны, дачные различные приспособления", — сказала она.

Друзья и коллеги

Как пояснила Басманова, корпоративные подарки обычно бывают коллективными, либо ими занимается специальный отдел или ивент-компания. Стоимость подарков, конечно, сильно разнится в зависимости от профиля фирмы. Для нефтедобывающей компании это один уровень, а для семейной автомастерской – совершенно другой.

Новогодняя елка
© Fotolia/ bozhdb
В Москве на фестивале покажут, как праздновать Рождество в кругу семьи
Внутри компании, как правило, есть свой этический кодекс, который регулирует стоимость подарков. Обычно она зависит от того, какую должность занимает тот или иной сотрудник. При этом чаще всего принято делать подарки в виде подарочного сертификата. "Это удобно и позволяет избежать таких стандартных непривлекательных подарков в виде денежных подношений, а с другой стороны — позволяет людям купить то, что они хотят", — пояснила Басманова.

Что касается дружеской компании, то если друзья приглашены в один дом, то это примерно равный уровень доходов. При этом подарки, которые делаются всем гостям на празднике, можно сопроводить какой-то шуткой или рассказом, тем, что известно внутри этого сообщества друзей, которые понимают, о чем речь и почему это смешно. Таким образом, можно легко избежать сложностей, связанных с материальной стороной самого подарка.

"Но в любом случае это большие душевные усилия, это крупные эмоциональные затраты, это творческая акция, напряженный выбор и поиск подарков. Очень не просто угадать. Нужно потрудиться, чтобы понимать: вот этому человеку подойдет какая-то книга про шахматы, о которой он мечтал, другому больше подойдет какое-то приспособление и так далее", — сказала она.

Что принести с собой к столу

Новогодний подарок. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Московский зоопарк соберет подарки для пожилых людей к Новому году
"С точки зрения этикета, правильно спросить хозяев: "Я бы хотел что-то принести в дом к столу. Что мне принести?" — пояснила Басманова. В этом случае хозяева дома могут сказать, например, что лучше взять бутылку розового шампанского. Но могут и ответить, что ничего не надо и в доме все есть.

"В этом случае, тоже в зависимости от статуса дома, всегда будет правильно принести букет хозяйке, даже небольшой, бутылку шампанского и коробку конфет к столу. Это позволит избежать ошибок и прийти не с пустыми руками. Такой набор позволяет всегда выйти из положения и всегда сделать подарок даже тогда, когда нас просят ничего не делать", — сказала эксперт.

Она пояснила, что вместо конфет, конечно, могут быть шоколад, торт, выпечка или какой-то другой десерт.

Новогодний ужин на раз-два-триНовогодний ужин на раз-два-три
Комментировать
+
Новогодний досуг
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.