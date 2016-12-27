Эксперт по этикету рассказала, как правильно подобрать новогодние подарки

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Женщины ждут от новогоднего подарка эмоционального тепла, а мужчины — поддержки и понимания. О том, как не ошибиться и правильно подобрать подарки для близких, РИА Новости рассказала эксперт по этикету Элеонора Басманова.
При этом она отметила, что основным критерием для выбора подарка должна стать любовь к тем, кто живет рядом с нами, уважением к их интересам и увлечениям, тайным или явным желаниям.
Он и она
"Женщина, девушка, возлюбленная, прежде всего, ждет эмоционального тепла. Подарки просто так – это букеты цветов, это в повседневной жизни, а на Новый год можно возлюбленной подарить что-то особенное", — сказала Басманова.
При этом она отметила, что с особой внимательностью нужно отнестись к выбору парфюма. Нужно не только знать предпочтения женщины, но и сам подарок не должен оказаться стандартным парфюмерным набором.
Она пояснила, что женщинам лучше всего обратить внимание на увлечения любимого и с уважением отнестись к его выбору. При этом Басманова подчеркнула, что в ценовой категории для подарков между женой и мужем нет никаких ограничений, так как оба прекрасно знают бюджет своей семьи. Это может быть как дорогая шуба или квартира, так и простое серебряное колечко с бирюзой.
Дети и родители
Она пояснила, что это могут быть универсальные подарки: книжка-раскраска, набор карандашей, шарики, смешной рюкзачок; а для ребенка постарше – энциклопедические издания, книги о ботанике, животных, динозаврах. Либо можно увлечь ребенка каким-то занятием в будущем, подарив ему фотоаппарат, коньки или теннисную ракетку. Совсем маленьким подойдут игрушки и развивающие игры.
"Деньги детям тоже не стоит дарить. Они за счет возраста не умеют ими правильно распорядиться. Если ребенок собирает на что-то, допустим, на велосипед, тогда можно подарить сумму в белом незапечатанном конверте с надписью "велосипед", — добавила она.
"Если у ребенка есть все, есть такие дети, у которых есть все, тогда родители должны подарить себя. Ведь у детей праздник! Можно вместе сходить, например, в кафе, чтобы все измазались тортом. Потому что дети ждут праздника. Не гаджет последнего поколения, а, может быть, скромный подарок, но спрятанный по системе кладов. Эта радость, эта игра, это и будет подарком", — сказала эксперт.
Друзья и коллеги
Как пояснила Басманова, корпоративные подарки обычно бывают коллективными, либо ими занимается специальный отдел или ивент-компания. Стоимость подарков, конечно, сильно разнится в зависимости от профиля фирмы. Для нефтедобывающей компании это один уровень, а для семейной автомастерской – совершенно другой.
Что касается дружеской компании, то если друзья приглашены в один дом, то это примерно равный уровень доходов. При этом подарки, которые делаются всем гостям на празднике, можно сопроводить какой-то шуткой или рассказом, тем, что известно внутри этого сообщества друзей, которые понимают, о чем речь и почему это смешно. Таким образом, можно легко избежать сложностей, связанных с материальной стороной самого подарка.
"Но в любом случае это большие душевные усилия, это крупные эмоциональные затраты, это творческая акция, напряженный выбор и поиск подарков. Очень не просто угадать. Нужно потрудиться, чтобы понимать: вот этому человеку подойдет какая-то книга про шахматы, о которой он мечтал, другому больше подойдет какое-то приспособление и так далее", — сказала она.
Что принести с собой к столу
"В этом случае, тоже в зависимости от статуса дома, всегда будет правильно принести букет хозяйке, даже небольшой, бутылку шампанского и коробку конфет к столу. Это позволит избежать ошибок и прийти не с пустыми руками. Такой набор позволяет всегда выйти из положения и всегда сделать подарок даже тогда, когда нас просят ничего не делать", — сказала эксперт.
Она пояснила, что вместо конфет, конечно, могут быть шоколад, торт, выпечка или какой-то другой десерт.