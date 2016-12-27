Эксперт по этикету рассказала, как правильно подобрать новогодние подарки

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Женщины ждут от новогоднего подарка эмоционального тепла, а мужчины — поддержки и понимания. О том, как не ошибиться и правильно подобрать подарки для близких, РИА Новости рассказала эксперт по этикету Элеонора Басманова.

"Самые удачные подарки – те, которые мы готовим заранее. Но поиск подарков и новогодние подношения никогда не перестанут быть проблемой, потому что год от года круг наших родственников остается неизменным. И по этой причине, конечно, очень усложняется выбор", — сказала Басманова.

При этом она отметила, что основным критерием для выбора подарка должна стать любовь к тем, кто живет рядом с нами, уважением к их интересам и увлечениям, тайным или явным желаниям.

Он и она



В первую очередь, по мнению эксперта, подарки можно квалифицировать как "для нее" и "для него".

"Женщина, девушка, возлюбленная, прежде всего, ждет эмоционального тепла. Подарки просто так – это букеты цветов, это в повседневной жизни, а на Новый год можно возлюбленной подарить что-то особенное", — сказала Басманова.

При этом она отметила, что с особой внимательностью нужно отнестись к выбору парфюма. Нужно не только знать предпочтения женщины, но и сам подарок не должен оказаться стандартным парфюмерным набором.

"Мужчина ждет от своей подруги, от возлюбленной как от своей матери – он ждет поддержки и одобрения и остро реагирует на непонимание", — сказала эксперт.

Она пояснила, что женщинам лучше всего обратить внимание на увлечения любимого и с уважением отнестись к его выбору. При этом Басманова подчеркнула, что в ценовой категории для подарков между женой и мужем нет никаких ограничений, так как оба прекрасно знают бюджет своей семьи. Это может быть как дорогая шуба или квартира, так и простое серебряное колечко с бирюзой.

Дети и родители



"Если речь идет о детях, то, конечно, детские подарки – это головная боль родителей. А если мы идем в другую семью, то надо спросить, что лучше подарить детям и какого возраста ребенок", — сказала эксперт.

Она пояснила, что это могут быть универсальные подарки: книжка-раскраска, набор карандашей, шарики, смешной рюкзачок; а для ребенка постарше – энциклопедические издания, книги о ботанике, животных, динозаврах. Либо можно увлечь ребенка каким-то занятием в будущем, подарив ему фотоаппарат, коньки или теннисную ракетку. Совсем маленьким подойдут игрушки и развивающие игры.

При этом с осторожностью нужно подойти к выбору одежды, так как можно не угадать с размером. Да и если красивому платью девочка обрадуется всегда, мальчик может не оценить подарок в виде одежды.

"Деньги детям тоже не стоит дарить. Они за счет возраста не умеют ими правильно распорядиться. Если ребенок собирает на что-то, допустим, на велосипед, тогда можно подарить сумму в белом незапечатанном конверте с надписью "велосипед", — добавила она.

"Если у ребенка есть все, есть такие дети, у которых есть все, тогда родители должны подарить себя. Ведь у детей праздник! Можно вместе сходить, например, в кафе, чтобы все измазались тортом. Потому что дети ждут праздника. Не гаджет последнего поколения, а, может быть, скромный подарок, но спрятанный по системе кладов. Эта радость, эта игра, это и будет подарком", — сказала эксперт.

Друзья и коллеги



А вот людям зрелого и пожилого возраста, родителям, по ее словам, больше подойдут хозяйственные подарки, например, сумка с колесиками, плед, диванная подушка. "Если это более молодые родители, может быть, это пляжные принадлежности, может быть, полотенце красивое для ванны, дачные различные приспособления", — сказала она.

Как пояснила Басманова, корпоративные подарки обычно бывают коллективными, либо ими занимается специальный отдел или ивент-компания. Стоимость подарков, конечно, сильно разнится в зависимости от профиля фирмы. Для нефтедобывающей компании это один уровень, а для семейной автомастерской – совершенно другой.

Внутри компании, как правило, есть свой этический кодекс, который регулирует стоимость подарков. Обычно она зависит от того, какую должность занимает тот или иной сотрудник. При этом чаще всего принято делать подарки в виде подарочного сертификата. "Это удобно и позволяет избежать таких стандартных непривлекательных подарков в виде денежных подношений, а с другой стороны — позволяет людям купить то, что они хотят", — пояснила Басманова.

Что касается дружеской компании, то если друзья приглашены в один дом, то это примерно равный уровень доходов. При этом подарки, которые делаются всем гостям на празднике, можно сопроводить какой-то шуткой или рассказом, тем, что известно внутри этого сообщества друзей, которые понимают, о чем речь и почему это смешно. Таким образом, можно легко избежать сложностей, связанных с материальной стороной самого подарка.

"Но в любом случае это большие душевные усилия, это крупные эмоциональные затраты, это творческая акция, напряженный выбор и поиск подарков. Очень не просто угадать. Нужно потрудиться, чтобы понимать: вот этому человеку подойдет какая-то книга про шахматы, о которой он мечтал, другому больше подойдет какое-то приспособление и так далее", — сказала она.

Что принести с собой к столу



"С точки зрения этикета, правильно спросить хозяев: "Я бы хотел что-то принести в дом к столу. Что мне принести?" — пояснила Басманова. В этом случае хозяева дома могут сказать, например, что лучше взять бутылку розового шампанского. Но могут и ответить, что ничего не надо и в доме все есть.

"В этом случае, тоже в зависимости от статуса дома, всегда будет правильно принести букет хозяйке, даже небольшой, бутылку шампанского и коробку конфет к столу. Это позволит избежать ошибок и прийти не с пустыми руками. Такой набор позволяет всегда выйти из положения и всегда сделать подарок даже тогда, когда нас просят ничего не делать", — сказала эксперт.

Она пояснила, что вместо конфет, конечно, могут быть шоколад, торт, выпечка или какой-то другой десерт.