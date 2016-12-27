Тренды елочных игрушек: петухи, стиль ретро и шары с редкими именами

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Самыми популярными елочными игрушками для встречи 2017 года стали петухи, шары с редкими именами и ретро-игрушки. Об этом в преддверии Нового года рассказала РИА Новости коммерческий директор фабрики "Ёлочка" Яна Шачикова.
Но особой популярностью, по ее словам, пользуются игрушки с символом года, которым, как известно, стал Огненный Красный Петух.
"Мы в этом году сделали большую коллекцию: есть четыре вида формовой игрушки, плюс для каждого вида шаров есть по 2-3 картинки. Все коллекционируют, каждый год покупают что-то новенькое", — отметила она.
Старые игрушки в новом исполнении
Как рассказала коммерческий директор, сейчас очень популярной стала ретро-игрушка, например, игрушка монтажная, которая представляет собой бусинки, аккуратно собранные на тонких проволочках в разные формы.
"Идет как бы возрождение этого старого в новом прочтении. Это игрушка разных периодов нашей страны именно в советское время – есть и 30-40-е, 40-50-е, 60-е года. То есть чем страна жила: например, в космос полетели – пошли ракеты, космонавты, звезды", — пояснила Шачикова.
"У нас в этом году – самолет, звезда, монтажная игрушка "Лучик", похожая на звезду. А на следующий год технологи уже нам представили "Дирижабль", — сказала она.
Игрушки с редкими именами
"Мы сейчас пишем все эксклюзивные, все самые редкие имена, все современные имена, которые только есть: Милена, Милана, Арина, Алина, Никита, Данила, Кирилл — кого только нету", — сказала она.
Кроме того, представитель завода рассказала, что директор одного из магазинов, делает заказы по списку имен, которые находит в интернете. "Все, что видит, какие имена – все заказывает", — добавила Шачикова.
Подготовка за год вперед
"Получается, что 2018 год – год Собаки, значит в 2017 году мы начнем уже готовиться. Уже сейчас рисуют собак всевозможных. А петухов мы начали делать в январе 2016", — сказала она, отметив, что работа на заводе идет круглый год.
Шачикова пояснила, что оптовики начинают скупать новогодние игрушки еще летом, в том числе потому, что в российские регионы контейнер будет идти целых два месяца. Пиковые продажи начинаются в августе и длятся до конца года, постепенно снижаясь в декабре.
"А вообще в этом году очень большой спрос на все, скажем так, – и наборы популярны очень, и гирлянды очень разнообразные, и шары, и шишечки всевозможные", — рассказала она.