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Новогодний досуг

Тренды елочных игрушек: петухи, стиль ретро и шары с редкими именами

Тема:
Главное за 27 декабря 2016 года (14)
12:1327.12.2016
(обновлено: 19:12 27.12.2016)
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Новогодняя елка. Архивное фото
© Fotolia/ bozhdb

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Самыми популярными елочными игрушками для встречи 2017 года стали петухи, шары с редкими именами и ретро-игрушки. Об этом в преддверии Нового года рассказала РИА Новости коммерческий директор фабрики "Ёлочка" Яна Шачикова.

Девушка фотографирует дизайнерскую ель. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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"Каждый год, конечно, одни и те же мотивы. Очень любит народ художественные, рождественские мотивы, такие как этюды "Хуторок": это домики, природа, лесная тема. Очень любят зверей: филины, глухари, совы и прочее", — рассказала Шачикова.

Но особой популярностью, по ее словам, пользуются игрушки с символом года, которым, как известно, стал Огненный Красный Петух.

"Мы в этом году сделали большую коллекцию: есть четыре вида формовой игрушки, плюс для каждого вида шаров есть по 2-3 картинки. Все коллекционируют, каждый год покупают что-то новенькое", — отметила она.

Дети фотографируются у новогодней ёлки. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Представитель завода пояснила, что в общем объеме игрушек с символом года не так много – порядка 5-7%. Однако в количественном отношении не так уж и мало, так как всего за год предприятие выпускает более одного миллиона изделий.

Старые игрушки в новом исполнении

Как рассказала коммерческий директор, сейчас очень популярной стала ретро-игрушка, например, игрушка монтажная, которая представляет собой бусинки, аккуратно собранные на тонких проволочках в разные формы.

"Идет как бы возрождение этого старого в новом прочтении. Это игрушка разных периодов нашей страны именно в советское время – есть и 30-40-е, 40-50-е, 60-е года. То есть чем страна жила: например, в космос полетели – пошли ракеты, космонавты, звезды", — пояснила Шачикова.

Новогодние подарки под елкой. Архивное фото
© Fotolia/ ganzo12
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Однако, по ее словам, наладить производство ретро-игрушек не так уже просто: необходимы не только детальная проработка и изучение старых материалов, но и приведение технологии изготовления в соответствие с новым оборудованием. Поэтому в этом году таких стилизованных изделий выпущено пока не так много.

"У нас в этом году – самолет, звезда, монтажная игрушка "Лучик", похожая на звезду. А на следующий год технологи уже нам представили "Дирижабль", — сказала она.

Игрушки с редкими именами

Новогодне подарки. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Еще одним трендом стали игрушки с именами. Как пояснила Шачикова, многие в Новый год хотят поздравить близких, подарив им новогодний шар на елку, на котором написано их имя.

"Мы сейчас пишем все эксклюзивные, все самые редкие имена, все современные имена, которые только есть: Милена, Милана, Арина, Алина, Никита, Данила, Кирилл — кого только нету", — сказала она.

Кроме того, представитель завода рассказала, что директор одного из магазинов, делает заказы по списку имен, которые находит в интернете. "Все, что видит, какие имена – все заказывает", — добавила Шачикова.

Подготовка за год вперед

Модель демонстрирует одежду. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Коммерческий директор рассказала, что подготовка к Новому году для производителей елочных игрушек начинается еще в январе. Как только наступает Новый год, мастера уже начинают изготавливать игрушки к следующему.

"Получается, что 2018 год – год Собаки, значит в 2017 году мы начнем уже готовиться. Уже сейчас рисуют собак всевозможных. А петухов мы начали делать в январе 2016", — сказала она, отметив, что работа на заводе идет круглый год.

Шачикова пояснила, что оптовики начинают скупать новогодние игрушки еще летом, в том числе потому, что в российские регионы контейнер будет идти целых два месяца. Пиковые продажи начинаются в августе и длятся до конца года, постепенно снижаясь в декабре.

"А вообще в этом году очень большой спрос на все, скажем так, – и наборы популярны очень, и гирлянды очень разнообразные, и шары, и шишечки всевозможные", — рассказала она.

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