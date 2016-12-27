"Россия 24" на Новый год покажет фильмы о выдающихся советских разведчиках

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия 24" на Новый год запланировал премьеру двух новых документальных фильмов о выдающихся советских разведчиках Иване Агаянце и Анатолии Яцкове, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

Утром 31 декабря состоится показ фильма "Иван Агаянц. Путь в историю". "Эта картина — повествование о судьбе легендарного разведчика, резидента в Иране в годы Великой Отечественной войны, великолепном дипломате, сумевшем установить дружеские отношения с (президентом Франции Шарлем) де Голлем", — рассказал Иванов.

Утром 1 января 2017 года зрителей канала ждет премьера еще одной документальной ленты "Анатолий Яцков. Взорвать проект "Манхэттен". Фильм расскажет о Герое России, разведчике-атомщике Анатолии Яцкове.

"Фильмы, на наш взгляд, получились познавательными и понятными широкому кругу поклонников этого жанра. Лучше всего их смотреть всей семьей, чтобы юные телезрители сумели детально разобраться в хитросплетениях человеческих судеб и тайных операций разведки", — отметил Иванов.