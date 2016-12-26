"Активный гражданин" разыграет билеты на новогодний концерт в центре Москвы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Портал "Активный гражданин" разыграет 1,6 тысячи приглашений на концерт, который пройдет в новогоднюю ночь на Красной площади, сообщается на сайте портала.

Акция стартует 26 декабря в 10.00 и завершится по мере формирования списка победителей. Билеты распределят среди пользователей, которые до 17.00 введут один из промо-кодов в приложении "Активный гражданин" или на сайте ag.mos.ru под своей учетной записью.

"Если вы хотите получить один билет, то промо-код нужно ввести ag2017-1, если два, то ag2017-2… При распределении билетов будет учитываться только один, первый введенный промо-код", — объясняется на сайте портала.

В случае победы на электронную почту, которая указана в профиле, будет выслано письмо о выдаче пригласительных. "Участники акции, которые станут победителями, получат пригласительные билеты в подарок, баллы за предоставленные приглашения списываться не будут", — говорится в сообщении.

Специалисты портала оставляют за собой право исключить пользователя из числа участников акции, если выявят действия для увеличения шансов на победу обманным путем.

Ранее руководитель столичного департамента безопасности Владимир Черников сообщили, что главная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь для посетителей, пройти на нее можно будет только по пригласительным. Во время праздника на площади будут проходить съемки концерта, прямую трансляцию которого будет вести телеканал "ТВ Центр".

Праздничное настроение телеканал "ТВ Центр" начнет создавать еще с утра 31 декабря, но основное блюдо подадут в 23.00, когда стартует "Новый год в прямом эфире". В ночь с субботы на воскресенье Красная площадь превратится в грандиозную праздничную площадку, российские артисты исполнят свои хиты, а гости праздника и телезрители смогут подпевать Валерию Меладзе, Сосо Павлиашвили, Валерию Сюткину, Валерии и другим, обещают организаторы. При этом прямая трансляция будет идти не только с главной площади страны, но и с ВДНХ, из Парка Горького, Сокольников и Тверской — журналисты канала расскажут и покажут, как встречают Новый год москвичи и гости столицы.

"Новый год в прямом эфире" ненадолго прервется для традиционного новогоднего поздравления мэра Москвы и новогоднего обращения президента РФ.