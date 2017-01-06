Выходные в Москве: рождественские концерты и старые комедии в "Пионере"

13:0606.01.2017
(обновлено: 13:18 06.01.2017)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Рождественские выходные москвичи могут провести на выставке французского пейзажиста Альбера Марке в Пушкинском или узнать больше о любви в интерпретации современных художников на выставке в МОММА, посетить концерт Александра Скрябина или послушать "Времена года" Чайковского и Вивальди, а также посмотреть на большом экране классические комедии "Маска" и "Тутси".
Выставки
Праздничный уикенд станет последней возможностью посетить выставку "Альбер Марке. Распахнутое окно" в ГМИИ имени Пушкина. Экспозиция, которая закроется уже в понедельник, посвящена творчеству знаменитого французского пейзажиста первой половины XX века и его взаимоотношениям с Россией. Всего на выставке представлено 69 работ художника. Помимо 49 полотен самого Марке, будут показаны работы его друзей-фовистов — Рауля Дюфи, Анри Мангена, Андре Дерена, Мориса де Вламинка, а также произведения российских художников, испытавших влияние французского мастера, — Антонины Софроновой, Бориса Рыбченкова, Татьяны Мавриной, Николая Лапшина и Александра Ведерникова.
Вторая сессия масштабного проекта "Удел человеческий" под названием "Человек и "другие". Любовь, дружба, подозрение, отвращение" в МОММА, которая также работает последние несколько дней, рассматривает человека в системе эмоционально-чувственных связей. Выставка делится на четыре смысловые части, раскрывающие суть любовного переживания и его культурную традицию, а также объясняющие ритуальность любви, ее метафоричность и силу. Экспозицию составляют видео-работы, инсталляции, фотографии и книги 23 художников со всего мира, в том числе работы Йоко Оно, Бориса Михайлова, Йонаса Мекаса, Софи Каль и Энди Уорхола. Кроме того, некоторые работы были созданы специально для проекта.
Концерты
Наступивший год станет юбилейным годом великого русского композитора Александра Скрябина, который родился 7 января 145 лет назад. Масштабную программу празднования откроет концерт в Большом зале музыкальной школы имени Скрябина днем в субботу. Пианист Арсений Тарасевич-Николаев, ставший победителем V Международного конкурса пианистов имени музыканта, исполнит произведения Скрябина, Рахманинова и Равеля. Кроме того, гости концерта смогут пообщаться с потомками композитора.
Рождественский вечер продолжит концерт "Времена года. Вивальди и Чайковский" в особняке на Волхонке. Посетители услышат произведениях двух классиков, которые отображают изменчивость природы и показывают жизненный путь каждого человека. Музыку будут сопровождать проекции картин таких художников, как Пьер Огюст Ренуар, Винсент Ван Гог и Эдгар Дега. Исполнят произведения Вивальди и Чайковского японская огранистка Иноуэ Хироко, скрипачка Нинагава Хироко и оркестр "Antonio-orchestra" под управлением дирижера Антона Паисова.
Кино
На этой неделе состоялась долгожданная премьера фантастического боевика "Кредо убийцы", снятого по компьютерной игре. С помощью революционной технологии, которая помогает пробудить генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка, который жил в Испании XV века. Он понимает, что происходит из секретного общества ассасинов, и получает невероятные знания и навыки, чтобы справиться с могущественной организацией тамплиеров в наши дни. Роли в фильме исполнили Марион Котийяр и Майкл Фассбендер, Джереми Айронс, Шарлотта Рэмплинг, Брендан Глисон.
В московском "Пионере" продолжается рождественская кинопрограмма под названием "Не все дома", объединившая культовые комедии 80-х и 90-х. В пятницу все желающие смогут увидеть на большом экране фантастический комедийный комикс "Маска" с Джимом Керри в главной роли, рассказывающий об офисном клерке, который преображается в супергероя благодаря волшебной маске. В воскресенье покажут шедевр Сидни Поллока "Тутси" о неудачливом актере Майкле в исполнении Дастина Хоффмана, решившем переодеться в женщину ради роли в мыльной опере.
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