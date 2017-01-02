Император Японии пожелал своим подданным мира в новом году

ТОКИО, 2 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Акихито поздравил подданных с Новым годом и пожелал всем мира и спокойного года.
"С Новым годом! Я искренне рад, что могу праздновать этот день с вами. Пусть этот год пройдет спокойно и с умиротворением. В начале года я молюсь о мире и покое нашей страны и людей всего мира", — сказал Акихито.
Во второй половине дня император еще два раза появится перед своими подданными.
Император Акихито, которому в декабре исполнилось 83 года, в августе выразил желание удалиться от дел в связи с преклонным возрастом и накопившейся усталостью. Законодательство Японии не предусматривает передачи Хризантемового престола при жизни монарха. Возможность такой передачи рассматривается экспертами, а в начале года, как ожидается, будет представлена на обсуждение парламента.