Новый год в Индии: "лоскутное одеяло" традиций

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв — РИА Новости. Главным национальным праздником в России, безусловно, является Новый год, он широко празднуется и в западных странах. Россияне хорошо знакомы и с традициями празднования Нового года по лунному календарю в Китае — это так называемый "Праздник весны", который отмечается с большим размахом, под треск невообразимого количества пиротехники. Но что известно о новогодних традициях в Индии, имеет ли дата 1 января такое же значение для индийцев, а если нет, то когда жители этой страны празднуют Новый год?

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Салюты, новогодние купания и праздничные шоу – как в мире встретили 2017 год

Правда о Дивали

Нередко можно услышать, что индийцы отмечают Новый год в октябре-ноябре во время "Фестиваля огней" — индуистского праздника Дивали. Этот праздник действительно считается главным в Индии и отмечается в лучших традициях западного Нового года — с фейерверками, совместными трапезами, обменом подарками, а в магазинах наступает сезон скидок.

Дивали — один из немногих индийских праздников, которые получают огласку в зарубежных СМИ, во многом благодаря сезонной лихорадочной закупке подарков. Многие индийцы дарят друг другу украшения, часто золото. Рост спроса в Индии даже сказывается на мировых ценах на этот драгоценный металл. Повсеместный запуск фейерверков в этот праздник не только привлекает иностранных туристов, но и нередко становится новостным поводом из-за неизбежных ЧП и резкого роста уровня загрязненности воздуха, как это произошло в минувшем году.

О том значении, которое придается этому празднику, свидетельствует и тот факт, что нашумевшая прошлогодняя шоковая денежная реформа в Индии началась через месяц после Дивали. В рамках борьбы с коррупцией, "грязными деньгами", фальшивомонетчиками и финансированием терроризма правительство Нарендры Моди объявило об изъятии с 9 ноября из оборота старых банкнот номиналом 500 и 1000 рупий. Это были самые крупные купюры, находившиеся в обороте — они составляли около 86% наличной денежной массы.

В итоге индийцы, у многих из которых нет банковских карт, вплоть до конца декабря жили в стесненных условиях нехватки наличных. Вряд ли такая реформа была бы проведена в стране, если бы "западный" Новый год имел для индийцев большее значение — в таком случае подготовка к празднику превратилась бы в сплошной кошмар.

Тем не менее, Дивали — это не совсем Новый год. Точнее, это Новый год только отчасти. Дивали отмечают как Новый год приверженцы религии джайнизм (0,37% населения страны, или 4,5 миллиона человек по последней переписи населения). Первый день после Дивали — Бесту Варас — считается Новым годом в штате Гуджарат.

Если Дивали, главный индийский и индуистский праздник, не является индийским Новым годом, то это значит, что и сам Новый год имеет в стране менее высокий статус.

Лоскутное одеяло традиций

Индия в ее нынешних границах как единая страна начала свою историю лишь после освобождения от британского владычества в 1947 году. До этого на территории субконтинента на протяжении многих веков существовали разрозненные политико-территориальные образования. Некоторым из них удавалась установить контроль над большей частью индийского субконтинента, но лишь временно.

Сегодня в различных частях Индии живут самые разные этнические группы, носители сотен языков и диалектов, представители иногда радикально отличающихся друг от друга культур и традиций.

Новый год "по-западному" отмечают в первую очередь христиане (2,3% населения, или 27,8 миллионов человек), в трех северо-восточных штатах — Нагаленд, Мизорам и Мегхалая — они даже составляют большинство населения, также христианские общины широко представлены в Гоа, в южных штатах Керала и Тамилнад. Помимо Нового года христиане в Индии, разумеется, празднуют и Рождество.

Для мусульман, второй по численности религиозной общины страны (14,3%, или 172 миллиона человек), Новый год наступает по исламскому календарю, который основан на лунных фазах и потому имеет плавающую дату — в 2016 году он наступил 3 октября, а текущий год для мусульман закончится 21 сентября. Однако для мусульман Новый год не является большим праздником и практически не отмечается.

Буддисты в Индии (0,7% населения, или 8,4 миллиона человек), как правило, отмечают "Лосар" ("Новый год" на тибетском языке). Начало года определяется по лунному календарю, поэтому дата праздника не фиксирована. В этом году он придется на 27 февраля. Стоит отметить, что среди буддистов существует несколько течений, которые имеют разные традиции определения даты Нового года.

Сикхи (1,72% населения, или 21 миллион человек) встречают Новый год 14 марта в соответствии с календарем Нанакшахи, но большее значение для этой религиозной группы имеет праздник Байсакхи (также Вайшакха), отмечаемый 13-14 апреля. Байсакхи по пенджабскому календарю является первым месяцем, поэтому жители региона Пенджаб празднуют его как Новый год.

Эта дата также используется частью доминирующей религиозной группы индуистов (80% населения, или 966 миллионов человек). Другая часть индуистов празднует Новый год 8 апреля. Однако технически это лишь дата праздника, но не дата отчета нового года. День, когда наступает Новый год, определяется в различных регионах в соответствии с местными традиционными календарями, но в подавляющем большинстве эта дата одна — 22 марта, следующий день после весеннего равноденствия. В високосный год дата отчета переносится на 21 марта. С этого дня начинается месяц Чайтра (его название может частично изменяться в зависимости от региона).

Из-за многообразия традиций единого понятия "индийский Новый год" как такового не существует, можно лишь говорить об "индийских Новых годах".

Близость к природе

Множество религий и местных традиций – это лишь часть ответа на вопрос, почему Новый год — не главный праздник в Индии.

Известный индийский ученый, президент Индийского совета по культурным связям Локеш Чандра поясняет, что ключевым фактором в определении даты Нового года являются сельскохозяйственные работы.

"Мы были сельскохозяйственной страной. И сегодня также большинство индийцев связаны с сельским хозяйством. Европейская цивилизация ведет отчет времени по Солнцу. Большинство ваших праздников связаны с Солнцем. Наши фестивали привязаны к сельскохозяйственным работам. Мы начинаем новый год в соответствии со сбором урожая", — заявил он РИА Новости.

По его словам, поэтому новогодние фестивали традиционно устраивались в деревнях в формате крупных ярмарок. Несмотря на то, что и сегодня почти половина индийцев занята в сельском хозяйстве, эта традиция постепенно сходит на нет, в первую очередь из-за продолжающейся урбанизации.

"Раньше устраивались крупные деревенские ярмарки. Новый год отмечался именно там. Сейчас эта традиция вымирает за исключением сельской местности, в городах этого нет. Поэтому празднование (традиционного) Нового года в Индии практически прекратилось", — отметил Чандра.

Жители городов, как правило, вестернизированные индийцы, празднуют западный Новый год 1 января, но все это ограничивается "танцами и выпивкой", добавил профессор.

Как отметил Чандра, "концепция Нового года не является доминирующей, доминирует идея наслаждения жизнью", а наслаждаются жизнью индийцы на традиционных фестивалях, и новогодний является лишь одним из них. Самый главный праздник — Дивали.