В Японии со 108-м ударом колокола буддистских храмов наступил год Петуха

ТОКИО, 31 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Новый 2017 год, который считается годом Петуха, наступил в Японии с последними ударами колокола в буддистских храмах страны.

В Японии в отличие от Китая, откуда пришли 12 животных-символов года, Петух вступает в свои права не в конце января, а с первыми секундами календарного года.

По обычаю в большинстве храмов первые 107 ударов звучат еще в старом году, последний, 108-й удар приходится на первые секунды нового года. Удары колокола очищают человека и мир перед наступающим годом от несчастий, недостойных поступков и мыслей. Существуют разные объяснения такого количества ударов.

Число 108 в буддизме традиционно считается священным. Одно из объяснений является арифметическим: каждый из органов чувств, к которым в японском буддизме относят зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и мысли (намерение и воля также обозначаются этим иероглифом), способен чувствовать приятное, неприятное и нейтральное. Таким образом, шесть умножают на три и получают 18. Это число умножают на два – чистое и нечистое, получается 36. Затем 36 умножают на три – прошлую, нынешнюю и будущую жизни, в итоге выходит 108.

Буддистское понятие четырех страданий и восьми привязанностей и страданий – "сику-хакку" — лежит в основе другого объяснения 108 ударов колокола. Четыре страдания – рождение, болезни, старость и смерть — дают число четыре. Девять страданий и привязанностей, к которым в японском буддизме помимо традиционных пяти групп привязанностей – материальная форма, чувство, представление-воображение, действие и воля, осознание — добавлены страдание от разлуки с любимым человеком, страдание от встречи с ненавистью и злобой и страдание от невозможности получить желаемое. Иероглиф "страдание" звучит как "ку", что дает при прочтении четырех страданий и восьми привязанностей омонимичное сочетание цифр 4, 9 и 8,9. При умножении 4 на 9 и сложении с произведением 8 и 9 получается 108.

Петух, который каждое утро провозглашает начало нового дня, считается хорошим символом, воспевающим завершение ночи и темного времени. Кроме того, он ассоциируется с легендой о Золотой птице (в русской традиции Жар-Птица), которая приносит богатство и процветание. Год Петуха должен быть плодоносным благодаря способности кур нести яйца. Для многих японцев первой ассоциацией с годом Петуха является слово "хабатаку" — взлетать, шумно размахивая крыльями. Это означает и стремление привлечь к себе внимание, сделать что-то яркое, необычное, и … взлететь в небо в стремлении догнать свою мечту – несмотря на то, что петух летать не может.