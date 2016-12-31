В новогодние праздники будут дежурить около 150 аварийных бригад ЦВО

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Около 150 аварийно-ремонтных бригад Центрального военного округа будут дежурить в период новогодних праздников, при необходимости они будут переброшены к месту возможной аварии, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Около 150 аварийно-ремонтных бригад ЦВО будут нести дежурство в военных городках в период новогодних праздников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальщики округа содержат в готовности более 20 мобильных котельных установок и 88 дизельных электростанций, которые при необходимости будут переброшены к месту аварии.

Кроме того, накануне аварийно-ремонтные бригады провели тренировки по восстановлению теплоснабжения военного городка, нарушенного условным обрывом ЛЭП.