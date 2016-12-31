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Новый год 2017
Новый год 2017

Главные темы-2016: какие новости читали в уходящем году

09:0031.12.2016
(обновлено: 09:05 31.12.2016)
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Здание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Уходящий год запомнился россиянам разнообразными событиями. Центр исследований МИА "Россия сегодня" представил статистику посещений сайта, которая дает представление о том, что больше всего интересовало читателей ria.ru в 2016 году.

Главные темы-2016: какие новости читали в уходящем году

Посетители сайта особо пристально следили за тремя темами. В центре внимания аудитории находились конфликт в Сирии, ситуация на Украине и выборы президента США. Материалы из первого сюжета прочитали 103 миллиона россиян, то есть почти 70% жителей страны.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Внешнеполитические итоги года
Как и в предыдущем году, аудитория РИА интересовалась ситуацией в ДНР и ЛНР и санкциями Запада в отношении России — эти темы набрали по 15 миллионов просмотров. За ними в рейтинге главных сюжетов года следует "Евровидение". Статьи на эту тему собрали более 5 миллионов просмотров.

В число "хитов" года также попала попытка госпереворота в Турции. Так, самым читаемым материалом стал онлайн-репортаж РИА Новости об этом событии, который собрал более 2 миллионов просмотров.

Замыкают "десятку лидеров" миграционный кризис в ЕС, приговор Надежде Савченко, а также статьи о попытках дестабилизации ситуации в Крыму со стороны украинских спецслужб.

Театральный занавес. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Культурные итоги 2016 года: российское кино, "Евровидение" и цензура
Периодически на сайте публиковались резонансные материалы, не относящиеся к перечисленным популярным сюжетам. Так, статья о светской обозревательнице Божене Рынске, которая поглумилась над жертвами крушения Ту-154, набрала более 1,3 миллиона просмотров. Заметку о реакции президента России на абсурдное постановление суда прочитали более 1,2 миллиона раз. Новость о кладе, найденном рядом со строящимся мостом через Керченский пролив, замыкает тройку лидеров.

Сайт ria.ru по итогам 11 месяцев 2016 года стал самым популярным новостным ресурсом Рунета. Его аудитория за этот период составила 26 612,8 миллиона человек. По данным TNS, это 56,3% от общей аудитории интернет-СМИ.

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