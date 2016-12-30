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Новый год 2017
Новый год 2017

Российские дизайнеры рассказали, в чем надо встречать год Огненного Петуха

11:5730.12.2016
(обновлено: 12:52 30.12.2016)
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Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Встречать Новый год нужно в ярких нарядах, не боясь надеть платье праздничного, красного цвета, который будет главенствующим в предстоящем году; впрочем, на цвете года Огненного Петуха можно не зацикливаться, выбрав любой другой броский оттенок, если он придется вам по душе, считают российские дизайнеры, опрошенные РИА Новости.

Новогодняя елка. Архивное фото
© Fotolia/ bozhdb
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Наступающий год будет годом Огненного Петуха, рекомендованный цвет праздника — красный, а также другие оттенки, ассоциирующиеся со словом "огненный". Петух — животное боевое, темпераментное, настроение на празднике должно быть соответствующее, отмечают дизайнеры.

"Я не сторонник восточных календарей: все мы разные, и типажи у нас разные, одному идет одно, другому — другое. Главное, чтобы мы были красивы внутри и чтобы нам было комфортно и гармонично в Новый год. Так что лучше всего прислушиваться к себе. Хорошо, когда во время праздника людям комфортно и удобно в том, во что они одеты. Я всегда за комфорт и интуитивное начало", — сказал РИА Новости дизайнер Игорь Чапурин.

Он отметил, что, выбирая наряд, надо учитывать место, где будет происходить встреча Нового года — дома в кругу родных, в ресторане, в клубе или на вечеринке у друзей.

"Человек сам должен понимать, какой наряд уместнее — семейный, дружественный или гламурный. Если вам удобно быть в блестящем — велком, если в красном, как того требует Петух, — пожалуйста", — добавил Чапурин.

Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Относительно комфортности с Чапуриным согласна супруга кутюрье Валентина Юдашкина Марина.

"Год Петуха — он яркий, вся цветовая гамма, которая присутствует в петушином хвосте, имеет место быть. Есть еще разные оттенки зеленого, но мне кажется, раньше больше соблюдали эти "гороскопные" традиции, наряжались дома в кругу семьи, потому что пришел долгожданный любимый праздник. Сейчас все гораздо демократичнее", — сказала Юдашкина.

Дизайнер Александр Терехов рассказал РИА Новости, что лично он "никаких восточных гороскопов" не придерживается. "Новый год надо встречать в том, в чем вам нравится, и в чем вы себе нравитесь, а соответствует цвет Году Петуха или нет — не имеет значения", — сказал он.

Креативный директор бренда A La Russe Яна Романцова уверена, что Новый год — волшебный праздник и потому не надо себя ограничивать — в нарядах возможно все.

"Красный цвет в этом году — главенствующий, на цвете можно не зацикливаться, и, тем не менее, не надо бояться ярких красивых платьев, которые хорошо на вас сидят, в которых удобно двигаться, ночь, я надеюсь, у всех предстоит веселая", — сказала Романцова.

Дизайнерский взгляд на новогоднюю елку
Топ-менеджер Дома моды Valentin Yudashkin Марина Юдашкина на фестивале Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Презентацию елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" посетила топ-менеджер Дома моды Valentin Yudashkin Марина Юдашкина.
Презентация ели для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Галерея дизайнерских елок открыта на Кузнецком мосту в Москве.
Шар на елке, оформленной для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Выставка новогодних ёлок продлится в течение всего фестиваля "Путешествие в Рождество", который пройдет в Москве с 16 декабря по 15 января.
Презентация дизайнерских елей для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Одна из елей стилизована под Царевну-лебедь из "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина, в качестве основного украшения на ней использованы лебединые крылья.
Ель, оформленная для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Дизайнерская ель на Кузнецком мосту в Москве.
Дизайнер Игорь Чапурин украшает ель для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Дизайнер Игорь Чапурин в качестве елочного украшения выбрал красных медведей.
Ель, оформленная дизайнером Игорем Чапуриным для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Ель, оформленная дизайнером Игорем Чапуриным для фестиваля "Путешествие в Рождество".
Девушка фотографируется у дизайнерской ели
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В Новый Год москвичам напомнят о весне и лете, для этого одну из елок украсили более тысячи искусственных цветов — гортензий, роз, пионов и ранункулюсов.
Ель, оформленная в стиле Майи Плисецкой
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Одна из елей посвящена великой балерине Майе Плисецкой. Дерево украшено красными балетными пачками, сшитыми вручную, золотистыми и красными шарами разного размера. На верхушке ели - небольшая фигурка балерины.
Девушка фотографируется у дизайнерской ели
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Дизайнерская ель на Кузнецком мосту в Москве.
Игорь Чапурин оформил ель для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Ель, оформленная дизайнером Игорем Чапуриным для фестиваля "Путешествие в Рождество".
Ель, оформленная для фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Дизайнерская ель на Кузнецком мосту в Москве.
Девушка фотографирует дизайнерскую ель
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Дизайнерская ель на Кузнецком мосту в Москве.
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Новый год 2017
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