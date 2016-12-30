Российские дизайнеры рассказали, в чем надо встречать год Огненного Петуха

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Встречать Новый год нужно в ярких нарядах, не боясь надеть платье праздничного, красного цвета, который будет главенствующим в предстоящем году; впрочем, на цвете года Огненного Петуха можно не зацикливаться, выбрав любой другой броский оттенок, если он придется вам по душе, считают российские дизайнеры, опрошенные РИА Новости.

Наступающий год будет годом Огненного Петуха, рекомендованный цвет праздника — красный, а также другие оттенки, ассоциирующиеся со словом "огненный". Петух — животное боевое, темпераментное, настроение на празднике должно быть соответствующее, отмечают дизайнеры.

"Я не сторонник восточных календарей: все мы разные, и типажи у нас разные, одному идет одно, другому — другое. Главное, чтобы мы были красивы внутри и чтобы нам было комфортно и гармонично в Новый год. Так что лучше всего прислушиваться к себе. Хорошо, когда во время праздника людям комфортно и удобно в том, во что они одеты. Я всегда за комфорт и интуитивное начало", — сказал РИА Новости дизайнер Игорь Чапурин.

Он отметил, что, выбирая наряд, надо учитывать место, где будет происходить встреча Нового года — дома в кругу родных, в ресторане, в клубе или на вечеринке у друзей.

"Человек сам должен понимать, какой наряд уместнее — семейный, дружественный или гламурный. Если вам удобно быть в блестящем — велком, если в красном, как того требует Петух, — пожалуйста", — добавил Чапурин.

Относительно комфортности с Чапуриным согласна супруга кутюрье Валентина Юдашкина Марина.

"Год Петуха — он яркий, вся цветовая гамма, которая присутствует в петушином хвосте, имеет место быть. Есть еще разные оттенки зеленого, но мне кажется, раньше больше соблюдали эти "гороскопные" традиции, наряжались дома в кругу семьи, потому что пришел долгожданный любимый праздник. Сейчас все гораздо демократичнее", — сказала Юдашкина.

Дизайнер Александр Терехов рассказал РИА Новости, что лично он "никаких восточных гороскопов" не придерживается. "Новый год надо встречать в том, в чем вам нравится, и в чем вы себе нравитесь, а соответствует цвет Году Петуха или нет — не имеет значения", — сказал он.

Креативный директор бренда A La Russe Яна Романцова уверена, что Новый год — волшебный праздник и потому не надо себя ограничивать — в нарядах возможно все.

"Красный цвет в этом году — главенствующий, на цвете можно не зацикливаться, и, тем не менее, не надо бояться ярких красивых платьев, которые хорошо на вас сидят, в которых удобно двигаться, ночь, я надеюсь, у всех предстоит веселая", — сказала Романцова.