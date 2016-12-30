В Москве подготовили более ста мест для запуска фейерверков
11:3130.12.2016
(обновлено: 11:33 30.12.2016)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Свыше 100 площадок для запуска фейерверков и салютов организовано во всех районах Москвы к новогодним праздникам, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
"Итого … 112 площадок вместимостью 29040 человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Центральном административном округе столицы расположены две площадки вместимостью 2250 человек: одна — в Таганском районе, другая — в Пресненском.
Еще две площадки подготовлены в Северо-Восточном административном округе в районах Лианозово и Останкинский. Они готовы принять 1300 человек. В Восточном административном округе организовано 20 площадок общей вместимостью 3920 человек. Они находятся в районах Преображенское, Богородское, Гольяново, Сокольники, Метрогородок и других.
Десять площадок вместимостью 1100 человек расположены в Юго-Восточном округе. Запустить фейерверк можно будет в районах Люблино, Рязанский, Выхино-Жулебино, Марьино, Печатники и Капотня. В Южном округе готова 31 площадка на 6950 человек, в Юго-Западном — восемь вместимостью 2750 человек.
В Западном административном округе организовано 14 площадок на 3940 человек. Столько же площадок в Северо-Западном округе, но вместимостью 1590 человек. Одна площадка функционирует в Северном округе, ее вместимость — 150 человек. Зеленоградский административный округ подготовил шесть площадок на 3300 человек. Новомосковский и Троицкий округа — четыре площадки общей вместимостью 1790 человек.
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