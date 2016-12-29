Москвичи смогут отдать елки на утилизацию в специальный пункт приема

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жители Москвы, которые решили украсить свой дом живыми елками к Новому году, смогут отдать хвойные на утилизацию с 9 до 15 января в специальный пункт приема, сообщил РИА Новости в четверг представитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Деревья нужно приносить в пункт раздельного сбора отходов экоцентра по адресу Новоясеневский тупик, дом 1/3 (8.00 – 17.00). Далее собранные елочки будут отправлены на перерабатывающее древесные отходы предприятие, где ели превратятся в древесную щепу, почвогрунт", — сказал собеседник агентства.
В департаменте отметили, что на мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву.