МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Во вторник, 4 декабря, в Москве открылся XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", информационными партнерами которого выступают МИА "Россия сегодня" и новостное агентство и радио Sputnik. "Щелкунчик" — один из важнейших брендов телеканала "Россия-Культура", дающий возможность талантливым ребятам со всего мира заявить о себе как о серьезных музыкантах.

Прямая трансляция торжественного открытия конкурса в Концертном зале имени П.И. Чайковского начнется в 20:05. В этот вечер выступят лауреаты прошлых лет, прозвучат произведения Вивальди, Паганини, Равеля, Чайковского, Шостаковича, Пьяццоллы и других композиторов.

Конкурс традиционно проводится по трём специальностям: фортепиано, струнные, а также духовые и ударные инструменты. Имена лауреатов будут объявлены 11 декабря. Наградами победителям в каждой номинации станут фигурки золотых, серебряных и бронзовых щелкунчиков, созданные выдающимся художником Михаилом Шемякиным. По результатам смс-голосования будет также вручен приз зрительских симпатий.

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