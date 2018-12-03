Победитель конкурса в номинации спорт иракский фотограф Таисир Мехди и герой его фотографии мальчик Касим на фоне самой фотографии. 3 декабря 2018

Победитель конкурса в номинации спорт иракский фотограф Таисир Мехди и герой его фотографии мальчик Касим на фоне самой фотографии. 3 декабря 2018

БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Главным призом в Международном фотоконкурсе имени Андрея Стенина стала не победа в номинации, а решение России помочь покалеченному войной иракскому мальчику, рассказал РИА Новости победитель конкурса в номинации "Спорт" Тайсир Мехди.

В понедельник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Бейруте открылась выставка работ лауреатов фотоконкурса. Мехди победил на конкурсе за фото "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой.

"Мое послание будет связано с призом и приглашением Касима (в Россию). Честно, меня не так обрадовала награда, как надежда на лечение Касима, которая появилась благодаря выставке", — заявил Мехди. Он добавил, что получил около 65 международных наград, но ни одна из них не принесет ему такого удовлетворения, как эта, благодаря помощи мальчику.

Отец Касима сообщил РИА Новости, что очень надеется на помощь России в лечении сына. "Я надеюсь, что у него будет искусственный протез. Российская сторона связалась с фотографом Тайсиром после того, как увидели фотографию и рассказали о желании помочь Касиму. Спасибо", — добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре на церемонии награждения в России предложила автору снимка найти юного футболиста, чтобы пригласить его в Москву. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев пообещал, что это обязательно будет сделано.

Уже второй год партнер конкурса, Al Mayadeen TV, выбирает в качестве лауреата своей специальной премии работу о детях. В 2018 году им стал яркий снимок фотожурналиста из Ирака Тайсира Махди "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой. Этот кадр, который не оставляет никого равнодушным, принес автору также первое место в номинации "Спорт".

О конкурсе

В международном турне конкурса имени Стенина Бейрут станет пятой остановкой вслед за штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, Москвой, Кейптауном и Шанхаем. После столицы Ливана выставка отправится в Брюссель и Мадрид, посетит город Вэйхай на северо-восток Китая и другие города мира.Международными партнерами номинаций конкурса в 2018 году стали Международный комитет Красного Креста (МККК), Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists, международная площадка-партнер- фестиваль PhotON.