Звезды поздравили МИА "Россия сегодня" с 5-летием на открытии ГУМ-катка

БАРНАУЛ, 3 дек — РИА Новости. Звездные участники красочного и шумного открытия ГУМ-катка на Красной площади оценили высокотехнологичную новогоднюю ёлку МИА "Россия сегодня", которая установлена на 1-й лини главного универмага страны. Воспользовавшись случаем, Татьяна Навка, Стас Пьеха, Андрей Бурковский, Светлана Журова, Влад Лисовец и Камиль Ларин тепло поздравили медиагруппу с 5-летием и украсили ель шарами со своими автографами.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Пятилетие МИА "Россия сегодня": поздравления от звезд и новогодняя ель в ГУМе

Каток открылся в четверг вечером, а за несколько дней до этого в ГУМе в 11-й раз вырос сказочный лес из лесных красавиц, наряженных компаниями-партнерами магазина. Прогуляться по нему все желающие могут до 20 января. Частью проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" стал и уникальный инновационный арт-объект "России сегодня" с бегущей строкой, передающей в режиме онлайн новогодние сообщения со всего мира.

"В самом центре ГУМа, почти у фонтана, заработала большая информационная елка "России сегодня". Там-то мы и узнали, что вам 5 лет, с чем вас и поздравляем!" — дал старт эстафете здравиц совладелец универмага, председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. "Наша елка — не только пик технологий, но и пик хорошего настроения, — сказал в ответ первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. — Мы постарались, чтобы все смогли прочитать самые веселые, самые добрые новости, зарядиться хорошим настроением, подготовиться к Новому году, съесть мороженое и идти праздновать!"

"В преддверии Нового года я приглашаю всех зрителей и любителей фигурного катания и русских сказок во дворец спорта "Мегаспорт", где 27 декабря состоится премьера нашего шоу "Аленький цветочек", представления будут идти до 8 января. Ну а МИА "Россия сегодня" хочу пожелать долголетия, чтобы никакие преграды не могли вам помешать честно и достойно делать свое дело", — обратилась к сотрудникам медиагруппы олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

"Пусть у вас в обычной жизни, вне работы, будет побольше хороших новостей. Спокойных, душевных выходных и здоровья!" — пожелал коллективу агентства певец Стас Пьеха. "Друзья, здоровья — это самого главное! Новости делать сложно, и надо выдержать, все на вас смотрят!" — вторил Пьехе актер театра и кино Андрей Бурковский. "Здоровых новостей!" — поддержала исполнителей депутат Госдумы, олимпийская чемпионка в беге на коньках Светлана Журова.

Эту же мысль развил стилист и телеведущий Влад Лисовец. "Хотел бы, чтобы было больше хороших новостей про Россию, сюжетов про то, что открылся детский сад или школа, что пенсионеры получили большой автомобиль и отправятся на нем путешествовать, — сказал он. — А сотрудникам агентства хочу пожелать любви, чтобы они чувствовали этот огонь, просыпались с улыбкой и, самое главное, тратили деньги не на лекарства, а, например, на танцы".

"Важно, чтобы новости были реальные, проверенные, — коснулся актуальной темы fake news актер театра и кино Камиль Ларин. — И хорошо бы, чтобы они были с положительным оттенком, с юмором, с музыкой! Пусть вам будет 10, 20, 30, 150 лет! Живите, процветайте и дайте нам возможность тоже жить и процветать. С хорошими новостями!"

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

МИА "Россия сегодня" и радио Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка.