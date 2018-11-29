МИА "Россия сегодня" получило Премию Рунета за проект "Год Волонтера"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" получило Премию Рунета 2018 в номинации "Добровольчество в России" за проект "Год Волонтера", передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, которая поощряет заслуги компаний, государственных и общественных организаций, внесших значительный вклад в развитие Рунета. Она вручается с 2004 года, за это время ее лауреатами стали более 360 организаций. Организатором Премии Рунета 2018 года является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при финансовой поддержке Роспечати.

Награду в номинации "Добровольчество в России" в этом году также получили автоматизированная информационная система "Молодежь России", волонтерский интернет-ресурс "Добровольцы России" и корпоративные волонтеры компании "Норникель" (спецпроект SMM волонтерство). В номинации "Кибербезопасность" победили Group-IB и ООО "НИИ СОКБ".

Премию Рунета в номинации "Государство и общество" получили сервер органов государственной власти gov.ru, система "Мобильный избиратель" и Федеральная налоговая служба. Статуэтки в номинации "СМИ и Массовые коммуникации" взяли новостной агрегатор СМИ2, интернет-ресурс телеканала 360 и Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Победителями в номинации "Лидеры цифровой трансформации" стали информационная система управления проектами Тюменской области, единое цифровое пространство общедоступных библиотек Санкт Петербурга и министерство экономического развития Калужской области. В номинации "Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы" победили департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, правительство Новгородской области.

Параллельно с экспертным голосованием Премии Рунета проходила процедура народного голосования — пользователи отдавали свои голоса за любимые проекты в номинациях. Здесь, в частности, в номинации "Интернет-проект" победил ресурс "ЯПлакалЪ".