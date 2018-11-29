МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Проект МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор" получил награду всероссийского конкурса "Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры". В категории "Лучшая программа сетевых СМИ" он занял второе место, уступив лишь проекту корпоративного портала Северо-Восточного федерального университета из Республики Саха.

"Премия "Общественное здоровье" ­- прекрасная новая национальная инициатива, объединившая профи от медицины и медиа, единомышленников. Это про всех нас, наше настоящее и будущее. И мы рады, что вклад в это общее большое дело "Социального навигатора" получил такое высокое признание", — сказала начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина на церемонии награждения, состоявшейся в среду в Москве.

"Мы благодарны за высокое признание результатов нашей работы. Наша команда в течение нескольких лет обеспечивает информационную поддержку лучших практик в сфере общественного здоровья", — отметила, в свою очередь, выпускающий редактор отдела общественно-политических проектов МИА "Россия сегодня" Мария Давыдова.

Победители конкурса, организованного Союзом журналистов России и АНО "Научно-исследовательский институт общественного здоровья и коммуникаций", определялись в пяти номинациях. Всего в нем приняли участие 67 редакций и пресс-служб из Москвы и большинства регионов РФ. Жюри в своих оценках опиралось на такие критерии, как системность представлений об общественном здоровье, оригинальность подачи, социальная значимость, а также точность и богатство жанровых решений. Все финалисты конкурса получили знак "Зеленая зона", дающий право размещать его на первых полосах изданий, в блогах и на страницах сетевых СМИ.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк "Социальный навигатор" и CWUR представили национальный рейтинг вузов — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards. В 2017 году "Социальный навигатор" стал лауреатом премии "ПРО Образование".

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