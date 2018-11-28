РИА Новости показало VR-проект "Механика аутизма" на профильной конференции

МИА Россия сегодня представило VR-проект РИА Новости Механика аутизма на III Всероссийской научно-практической конференции Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в Москве

МИА Россия сегодня представило VR-проект РИА Новости Механика аутизма на III Всероссийской научно-практической конференции Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в Москве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" представило VR-проект РИА Новости "Механика аутизма" на площадках проходящей в Москве III Всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра". Медиагруппа выступает информационным партнером конференции.

На конференции работает VR-зона РИА Новости, где гостям мероприятия демонстрируют проект в виртуальной реальности с помощью Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.

VR-проект также доступен пользователям в приложении РИА.Lab в AppStore и Google Play. Мобильное приложение "Механика аутизма" дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и увидеть мир его глазами.

Проект "Механика аутизма" был запущен в ноябре 2018 года при экспертной поддержке фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход", информационной поддержке фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" и ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет". Технологическим партнером выступает компания Samsung Electronics.

© РИА Новости / Максим Блинов МИА "Россия сегодня" представило VR-проект РИА Новости "Механика аутизма" на III Всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра" в Москве © РИА Новости / Максим Блинов МИА "Россия сегодня" представило VR-проект РИА Новости "Механика аутизма" на III Всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра" в Москве

Организаторами III Всероссийской научно-практической конференции "Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра" являются Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный психолого-педагогический университет, Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.

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