"Россия сегодня" и МИД провели круглый стол о свободе слова в интернете

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Круглый стол "Свобода выражения мнений в цифровой среде в контексте обсуждения проблематики международной информационной безопасности на профильных международных площадках" прошел в среду в Министерстве иностранных дел России. Его организаторами выступили департамент информации и печати МИД РФ, МИА "Россия сегодня", Российский комитет программы ЮНЕСКО "Информация для всех" и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.

Как констатировали участники круглого стола, сегодня формируется новый информационный — цифровой — порядок, и государства, заинтересованные в обеспечении стратегического преимущества на долгосрочную перспективу для себя и своих национальных медийных операторов, стараются зафиксировать свои правила игры как определяющие. В этих условиях Россия, с одной стороны, должна нащупать оптимальную для себя позицию на шкале от полной сетевой децентрализации до тотального государственного контроля цифрового информационного пространства, с другой — не допустить формирования на мировом информационном рынке кофмортных условий для недобросовестной конкуренции со стороны тех государств и новостных ресурсов, которые противопоставляют свои подходы российским.

"Запад всерьёз взялся за регулирование интернета — естественно, в благородных целях — для защиты "свободных" СМИ от "несвободных". Россия в этой ситуации вынуждена будет искать баланс между отстаиванием своих интересов и свободой слова в Сети. Важно, чтобы основой для любых мер был, в первую очередь, здравый смысл", — отметил руководитель дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов, который модерировал первую пленарную сессию круглого стола, посвященную соотношению защиты национальной безопасности и свободы выражения мнений, а также феномену "фейковых новостей" в электронных СМИ.

"В условиях, когда на Западе под благовидными предлогами защиты демократических ценностей фактически реализуется задача защиты своего информационного пространства от экспансии внешних информационных игроков, под сурдинку "борьбы с дезинформацией", по сути, утверждается жесткий информационный протекционизм, задачи наших СМИ — совместно с заинтересованными государственными структурами и академической средой предложить свой концептуальный вариант международной информационной модели. Во всяком случае, пора вплотную заняться такой совместной работой и развить сегодняшнюю площадку в серию регулярных мероприятий в общенациональном формате, посвященных этой проблематике", — подчеркнул и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич. Он выступил модератором второй пленарной сессии, посвященной обсуждению этических стандартов журналистики и необходимости формирования общего научно-методологического подхода к ним.

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