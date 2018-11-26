VR-проект МИА "Россия сегодня" презентовали в Общественной палате

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Презентация первого проекта МИА "Россия сегодня" в формате виртуальной реальности (VR) — мобильного приложения "Механика аутизма"- состоялась в понедельник на проходящей в Общественной палате VIII Конференция "Повышение эффективности социальной рекламы в России". Как рассказала участникам форума руководитель центра исследований аудитории Анна Рудицер, подобные эксперименты необходимы СМИ, чтобы развиваться вместе с технологиями, постепенно приучать аудиторию к новым способам работы с информацией.

Проект "Механика аутизма" был запущен в начале ноября при поддержке фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" и фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" . Мобильное приложение дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами.

"Механика аутизма" уже успела получить высокую оценку профессионального сообщества. Так, после запуска проекта факультет журналистики МГУ обратился к МИА "Россия сегодня" с просьбой начать обучение студентов основам репортажа и публицистики в формате VR. Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Анна Качкаева назвала проект "важным во всех смыслах". "Для журналистики — социальной, действенной, расследовательской — здесь есть перспективы", — убеждена медиа-эксперт. "Это фантастика. Теперь каждый из нас может буквально на себе почувствовать, что такое жить с аутизмом. Как же круто, когда большому медиа-бизнесу есть дело до таких уникальных и важных проектов!" — поделилась впечатлениями от знакомства с "Механикой аутизма" теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

Как рассказала на презентации в Общественной палате Анна Рудицер, которая возглавляет в МИА "Россия сегодня" центр исследования и изучения аудитории новостных медиа, агентство планирует ежегодно запускать 4-5 проектов в формате VR и 8-12 проектов в формате AR (дополненная реальность). Все они будут сопровождаться статьей на сайте, а некоторые — еще и подкастом. VR-проекты агентства будут также доступны пользователям в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play.

Презентация проекта "Механика аутизма" состоялась в рамках работы секции "Тренды в социальных коммуникациях: как технологии влияют на нашу жизнь". На секции обсудили использование новых технологий в сторителлинге и в социальной рекламе. В частности, помимо "Механики аутизма" был представлен опыт рассказывания историй на острые социальные темы в формате мультиплатформенных сериалов. Говоря о социальной рекламе, модератор секции, руководитель магистерской программы "Журналистика данных" НИУ ВШЭ, советник генерального директора по IT телеканала RT Тина Бережная, отметила: "Сегодня в обществе меняются ценности, размываются границы морали, и социальная реклама в такой ситуации является своего рода маяком. С другой стороны, сама социальная реклама сталкивается с профанацией, спекуляциями, и цифровая среда активно этому способствует. Поэтому социальной рекламе нужен новый подход к тому, как она создаётся и как отделяет себя от недобросовестных историй. И крупные игроки, которые прямо или косвенно появляются в этой сфере, такому процессу способствуют".Международная конференция "Повышение эффективности социальной рекламы в России" — один из системных образовательных проектов Коалиции некоммерческих организаций по содействию развитию социальной рекламы в России. В двухдневном форуме принимают участие представители некоммерческих организаций, федеральных ведомств и агентств, предприниматели и бизнесмены, международные эксперты, производители социальной рекламы, средства массовой информации.

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