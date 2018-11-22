В Кейптауне открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина

КЕЙПТАУН, 22 ноября — пресс-служба МИА "Россия сегодня". Выставка работ лауреатов Международного фотоконкурса им. Андрея Стенина открылась в Chavonnes Battery Museum Кейптауна в рамках международного турне по итогам конкурса, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Среди более чем 60 фотографий – пронзительная история обладательницы Гран-при конкурса Алены Кочетковой, которая запечатлела собственные внутренние переживания, преодоление страха и боли в фотосерии "Как я болела". В экспозицию вошло также яркое и красочное повествование о близнецах от фотожурналистки из Ирана Шивы Хадеми, щемящие кадры о массовой миграции беженцев рохинджа от бангладешского фотографа Машрука Ахмеда и многие другие. Отдельно стоит отметить работы местного фотографа Джастина Салливана: одиночный репортажный кадр "Противостояние" о протестах в стране и серию фотографий о героической борьбе с пожарами.

"Вот уже третий год подряд Кейптаун входит в число городов, принимающих выставку работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Местная общественность не только проявляет интерес к экспозиции – из года в год кейптаунские фотожурналисты принимают в нем участие и побеждают в различных номинациях", – отметил на открытии выставки генеральный консул Российской Федерации в Кейптауне Роман Амбаров.

"В 2018 году в номинации "Главные новости – Одиночные работы" победу вновь одержал южноафриканский фотограф – Джастин Салливан со снимком "Противостояние", – сказал Абрамов. – Отмеченное наградой фото не только обращает внимание на сложную тему общественных протестов, но и служит напоминанием о том, насколько трудной и опасной бывает работа фотодокументалиста. Несмотря на повсеместно декларируемую приверженность защите прав представителей СМИ, журналисты – и фотокорреспонденты в частности – по-прежнему подвергаются преследованиям и насилию. Трагическая судьба Андрея Стенина, убитого в ходе обстрела украинской армией колонны беженцев в августе 2014 года, является тому подтверждением. С сожалением приходится отмечать, что с тех пор факты притеснений в отношении российских СМИ только участились. Достаточно лишь упомянуть один из таких случаев – арест по сфабрикованному обвинению в государственной измене главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Не прекращаются попытки препятствовать работе российских СМИ в ряде других стран".

"Группа Independent Media и Африканское информационное агентство ANA гордятся возможностью вот уже третий год принимать выставку работ лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, – подчеркнул фотодиректор информационного агентства ANA из ЮАР Йен Лэндсберг. – Проведение выставки выдающихся произведений этих молодых фотожурналистов из 77 стран обеспечивает действительно глобальное звучание запечатленным на их снимках историям. Мы гордимся возможностью сотрудничать с конкурсом фотожурналистики имени Андрея Стенина, поскольку разделяем его главную цель – открывать новые возможности перед молодыми отважными фотожурналистами, которые становятся свидетелями и отражают в своих работах знаковые события и проблемы, с которыми сталкиваются их страны, общество и люди".

"Работы из стран Африки участвовали в конкурсе имени Стенина с самого первого года его существования, – напомнил директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль. – Мы рады, что выставки работ победителей конкурса имени Стенина в ЮАР становятся доброй традицией, тем более что число участников из стран африканского континента неуклонно растет. Растет и профессионализм, и качество присланных на конкурс работ. Победа Джастина Салливана в номинации "Главные новости" воспринимается не как сенсация, а как продолжение наметившейся тенденции. В прошлом году обладателем "золота" в той же номинации стал кейптаунец Фандулвази Джайкло с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу", а "серебра" – Кевин Мидиго из Кении. Кстати, и в этом году Кевин не остался без приза: он удостоен особой отметки жюри за одиночный снимок "Защитник демократии". Вообще молодые африканские фотожурналисты очень точно реагируют на самое главное и значимое, что происходит в жизни людей и их стран".

Партнерами выставки в 2018 году в Кейптауне стали медиагруппа Independent Media, информационное агентство ANA, ORMS Printing, Chavonnes Battery Museum и Генеральное консульство РФ в Кейптауне.

О Chavonnes Battery Museum

Батарея Шавонна была построена Голландской Ост-Индской компанией. На протяжении 140 лет руины фортификационных сооружений были погребены под прибрежными песками Кейптауна. Теперь здесь располагается музей мирового уровня, в котором представлена экспозиция о ранней истории Кейптауна, а также постоянно проводятся международные фотовыставки. Кроме того, музей организует экскурсии, в том числе официальную пешую экскурсию по исторической прибрежной части Кейптауна, включающей множество достопримечательностей. В музее до сих пор существует традиция производить залпы из исторических пушек.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists. Международная площадка-партнер- фестиваль PhotON.