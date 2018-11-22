Топ-менеджер "Россия сегодня" рассказала о VR-технологиях на RIW

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "VR-технологии и другие инструменты иммерсивной журналистики способствуют решению ряда проблем взаимодействия с аудиторией, в том числе они позволят вовлечь аудиторию в новостной контент, в активный контакт с пользователями, выиграть их время, внимание и в том числе деньги", — заявила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева во время своего выступления на RIW в рамках секции RED DOT. В фокусе секции были вопросы технологий ближайшего будущего, этики, философии и монетизации новейших инструментов передачи информации.

Самым эмоциональным фрагментом секции стала дискуссия Лосевой и бизнесмена Сергея Полонского о будущем VR-технологий, этических рисках и опасностях. Модератором дискуссии выступил руководитель Центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский.

"Когда нас спрашивают, что самое важное в VR-журналистике для нас, исходя из наших первых впечатлений, мы говорим о том, что важнее всего не технологии, а важнее всего сюжет, важнее всего найти ту историю, которая будет оправдана виртуальной реальностью. Поэтому мы показываем то, что человек не может увидеть в реальной жизни, в обычных обстоятельствах, или мы можем передать эту историю теми инструментами, которые являются традиционными", — добавила Лосева.

После выступления зрителям, которые получили специальные очки-кардборды и скачали мобильные приложения, был продемонстрирован фрагмент VR-проекта "Механика аутизма". Проект был запущен агентством в ноябре и масштабно представлен в рамках Недели российского интернета RIW-2018. На площадке форума РИА Новости представляет и другие инновационные журналистские проекты: 21-23 ноября здесь работает мультимедийная презентационная зона RIA.RU. На ней гости форума могут ознакомиться с VR-проектом на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает мультимедийным партнером RIW-2018.

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