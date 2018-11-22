Компания Samsung стала технологическим партнером VR-проекта РИА Новости

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Технологическим партнером презентации РИА Новости первого в России журналистского проекта в формате виртуальной реальности (VR) стала компания Samsung Electronics — крупнейший в мире производитель электроники. На открывшейся 21 ноября на ВДНХ Неделе российского интернета RIW-2018 работает мультимедийная презентационная зона RIA.RU, в которой пользователи могут погрузиться в VR-истории на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9, зайдя в специальное мобильное приложение.

Пилотная в серии VR-историй от РИА Новости — "Механика аутизма" — была запущена в начале ноября в сотрудничестве с фондом содействия решению проблем аутизма в России "Выход" и фондом Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" . При технологической поддержке Samsung этот и дальнейшие проекты будут представлены на крупнейших отраслевых и общественных мероприятиях в течение года.

Мобильное приложение "Механика аутизма" дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами. VR-проекты РИА Новости будут также доступны пользователям в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play.

Представленная на презентациях РИА Новости модель Gear VR очков SM-R 325 компактна и эргономична, имеет угол обзора 101 градус и оснащена встроенным гироскопом и акселерометром для обеспечения точного отслеживания движений головы. Смартфон Galaxy S9 обладает расширенными функциями для развлечений: технологией объемного звучания Dolby Atmos, мощными стереодинамиками от AKG и ультрасовременным "безграничным" дисплеем (Infinity Display) — важнейшим элементом дизайна смартфонов Samsung.

Очки виртуальной реальности Gear VR первого поколения были представлены в 2014 году. Сегодня для очков доступно более 1000 приложений, 10 000 видео в качестве 4K на онлайн-сервисе Samsung VR, а также знаковые коллаборации с известными мировыми брендами и создателями контента.

© Фото : пресс служба МИА "Россия сегодня" Стенд RIA.RU на RIW-2018 © Фото : пресс служба МИА "Россия сегодня" Стенд RIA.RU на RIW-2018

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Samsung Electronics Co., Ltd. — один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах мира. С 1991 года компания оперирует на российском рынке. Штаб-квартира Samsung Electronics по странам СНГ расположена в Москве. Кроме того, в Москве действует Исследовательский Центр Samsung. Завод компании, выпускающий потребительскую технику Samsung, успешно функционирует на территории Калужской области. В мае 2018 года компания открыла Центр искусственного интеллекта в России, который пополнил портфель подразделения Samsung Research и стал пятым по счету научно-исследовательским учреждением Samsung в мире. Samsung также активно развивает культурные и социально-образовательные инициативы в России.