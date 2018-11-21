Проект МИА "Россия сегодня" вошел в шорт-лист премии Arctic Awards 2018

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Проект МИА "Россия сегодня" — сайт Arctic.ru — включен в шорт-лист международной премии Arctic Awards 2018, сообщается на официальном сайте проекта.

Премия вручается в девяти основных номинациях: "Достижения в области освоения и развития Арктики и Антарктиды", "За перспективный инновационный арктический проект", "Живая планета", "Знание — сила", "Полярная звезда", "Не ледяное сердце", "Кино и Арктика", "Выдающиеся спортивные достижения", "Развитие детского и юношеского спорта в мире", а также в спецноминации "За лучшее освещение Арктики и Антарктиды в средствах массовой информации".

Экспертный совет премии определил список лучших проектов в девяти основных номинациях, одним из которых стал сайт Arctic.ru. Организаторы отобрали 95 проектов из более чем 1,5 тысячи заявок, позднее экспертный совет остановил выбор на 40 из них.

В числе номинантов — проект T-MOSAiC, программа "Буксировка айсбергов", усовершенствованный плавучий атомный энергоблок, разработанный ЦКБ "Айсберг" в сотрудничестве с ГК "Росатом", проект "ГЕОПЛАТ Про". Не остались без внимания и гуманитарные направления — экология, литература, образование, благотворительность, кинематограф. Отмечены такие проекты, как национальный парк "Русская Арктика", проект Arctic.ru МИА "Россия сегодня", серия "Полярная классика" издательства "Паулсен", благотворительный фонд "Шаг вместе", Университет Арктики (UArctic), проект Фонда Альберта Гора. За поддержку инновационных проектов в области экологии на премию номинирован голливудский актер и филантроп Леонардо Ди Каприо.

Международная премия Arctic Awards учреждена Arctic World Club и Ассоциацией полярников в 2015 году. Ее лауреатами в разное время становились самые известные в сфере изучения Арктики люди, деятельность и достижения которых вызывают общественный резонанс. За вклад в развитие Арктики и Антарктики наградным комитетом премии был отмечен легендарный исследователь, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. В номинации "Перспективный инновационный арктический проект" получил награду известный морской путешественник и исследователь Арктики Инге Солхейм.

Торжественная церемония вручения премии состоится 1 декабря 2018 в отеле The Ritz Carlton Moscow в рамках благотворительного мероприятия Arctic Ball, проводимого совместно благотворительным фондом "Зимний бал" и Arctic World Club.