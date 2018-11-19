В МИА "Россия сегодня" обсудят проблемы корпоративного волонтерства

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. 7-й московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" пройдет в среду, 28 ноября, в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Его организаторами выступают Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству.

Форум проводится в рамках объявленного президентом Года добровольца (волонтера) в России. Его цель — обобщение опыта корпоративного волонтерства в стране, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства "бизнес — общество — власть". На форуме выступят крупнейшие мировые специалисты, состоятся панельные дискуссии, мастер-классы и тематические секции, а также награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел".

"В волонтерство вовлечено порядка 7% россиян, но средний возраст волонтера всего 22 года, поэтому развитие корпоративного волонтерства — наша зона роста. Мы должны также учитывать макроэкономические факторы: сейчас компании ищут в корпоративном волонтерстве средство для поддержания активности в период сокращения бюджетов на корпоративную социальную ответственность, а сообщества ждут эффективного участия образованных и опытных граждан в решении местных проблем", — отметил первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, основана в 1999 году. Деятельность ассоциации нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональнымвызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

МИА "Россия Сегодня" является генеральным информационным агентством форума. На флагманском сайте медиагруппы ria.ru действует специальный раздел "Год добровольца кроме того, агентство выступает генеральным информационным партнером Ассоциации волонтерских центров России.