Автор РИА Недвижимость победила в конкурсе Минстроя "Созидание и развитие"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Выпускающий редактор РИА Недвижимость Мария Неретина стала победительницей III Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства "Созидание и развитие". Она заняла первое место в номинации "Лучший материал по развитию рынка ипотеки в печатных и сетевых изданиях, на радио и телевидении".

Всего на конкурс, проводимый Минстроем России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ, в этом году было подано более 400 работ из 55 регионов. Церемония награждения лауреатов состоится в Москве 21 ноября.

"Я очень благодарна уважаемому жюри за высокую оценку. Для меня особенно важно победить именно в номинации, посвященной ипотеке, так как эту тему активно освещают коллеги из других изданий, и конкуренция была высокой. Я также очень благодарна нашей редакции — без поддержки коллег работать мне было бы намного сложнее", ­- рассказала Мария.

РИА Недвижимость — единственное в России информационное агентство в сфере недвижимости. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". В 2016 году "РИА Недвижимость" признано информационным агентством года и интернет-порталом года по версии главной журналистской премии рынка недвижимости JOY. Агентство не раз становилось обладателем титула "Лучшее онлайн-издание о недвижимости" по версии Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA в рамках конкурса JOY (Journalist of the Year in Real Estate). РИА Недвижимость лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ в отрасли недвижимости и строительства за II квартал 2017 года.