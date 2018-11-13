"Россия сегодня" презентует свой первый социальный VR-проект на RIW-2018

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Участники и гости 11-й Недели российского интернета RIW-2018 одними из первых увидят проект виртуальной реальности, созданный МИА "Россия сегодня". В четверг, 22 ноября, в 13:30 в зале Red Dot на сессии "Новые технологии: практика применения" заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева презентует первый социальный VR-проект медиагруппы — "Механика аутизма".

В своем выступлении Наталья Лосева не только подробно остановится на опыте медиагруппы в разработке VR-проекта, но и расскажет об особенностях форматов VR, AR и MR (смешанная реальность), а также об их применении в журналистике. Желающие испытать на себе "Механику аутизма" должны будут заранее скачать приложение в App Store для iOS Google Play для Android и получить очки виртуальной реальности на входе в зал Red Dot. Также на RIW-2018 будет работать мультимедийная презентационная зона РИА Новости, где гости форума смогут ознакомиться с VR-проектом на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. РИА Новости выступает мультимедийным партнером 11-й Недели российского интернета.

"Наша задача сейчас — не загнать в очки тех, кто еще не использует их повседневно, а предложить попробовать этот контент, — подчеркивает Наталья Лосева. — Мы общаемся с теми смежными отраслями, которые работают с форматом: создателями развлекательных и обучающих игр, инновационными педагогическими группами. Уже сейчас есть понимание, что рождается нечто серьезное — новый способ коммуникации с молодыми пользователями, с теми, кто растет на взаимодействии с VR. Мы хотим прийти к этим людям с журналистским контентом в удобном, привычном для них формате. При этом в словосочетании "VR-журналистика" главное для нас по-прежнему журналистика".

"Механика аутизма" — мобильное приложение, разработанное при экспертной поддержке фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" и информационной поддержке фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца", дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами.

МИА "Россия сегодня" планирует ежегодно запускать четыре-пять проектов в формате VR и восемь-двенадцать проектов в формате AR (дополненная реальность). Все они будут сопровождаться материалом на сайте, а некоторые — еще и подкастом. В течение года пройдет ряд презентаций проекта, технологическим партнером которых выступит компания Samsung Electronics.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.