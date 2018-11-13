МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Перспективы подкастинга в отечественных медиа обсудили во вторник участники первого выпуска совместного цикла передач "Радио России" и МИА "Россия сегодня", посвященного развитию аудиоконтента. Ведущие программы "Специально для "Радио России" Алла Волохина и Александр Хабургаев поговорили в прямом эфире с заместителем главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальей Лосевой о том, в чем смысл, каковы возможности нового формат и причины быстрого роста его популярности.

15 октября РИА Новости запустило собственную линейку подкастов. Они публикуются на сайте ria.ru в одноименном разделе, кроме того, часть подкастов дублируется в русскоязычных версиях сайтов информагентства и радио Sputnik, также входящего медиагруппу "Россия сегодня". Всего в линейку на первом этапе входят 11 подкастов по разным направлениям, включая социальные темы, культуру, спорт, науку.

"Проект подкастов для МИА "Россия сегодня" — возможность выйти к пользователям в новом формате, предложить им новый опыт, который не предлагает дополнительных затрат времени, как, например, новый тип статей или видеоматериалов, но позволяет использовать уже занятое время более эффективно, — рассказала Наталья Лосева. — Например, подкасты можно слушать во время пробежки, приготовления ужина или уборки, по дороге на работу. Для нас это способ новой коммуникации, более личной, живой и эмоциональной".

Среди пилотных подкастов РИА Новости — "Истории.doc", аудиорассказы об удивительных судьбах наших современников. В эфире программы "Специально для "Радио России"" два раза в месяц будет разбираться один из его эпизодов. Так, уже в среду, 14 ноября, в студию приглашена обозреватель ria.ru Вера Костамо — автор репортажа об известной сибирской отшельнице старообрядке Агафье Лыковый.

"Когда мы запускали проект "Специально для "Радио России"", то для нас это не была просто еще одна информационно-разговорная программа. Мы решили вернуть в эфир жанр классического радиорепортажа, который в последние годы как-то растворился в бесконечных радиошоу. И мы рады, что у нас получается, и особенно рады, что коллеги из МИА "Россия сегодня" рискнули попробовать вместе с нами. Спасибо за это!" — отметил главный редактор "Радио России" Андрей Медведев.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

"Специально для "Радио России" — ежедневная программа с ведущими Аллой Волохиной и Александром Хабургаевым о самых интересных явлениях и важных событиях современной действительности.