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Новости агентства

Фоторепортеры "Россия сегодня" стали лауреатами конкурса МВД

(обновлено: 14:10 09.11.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДиректор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль выступает на открытии выставки победителей конкурса МВД Открытый взгляд. 31 октября 2018Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль выступает на открытии выставки победителей конкурса МВД Открытый взгляд. 31 октября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сразу четверо фотожурналистов медиагруппы "Россия сегодня" одержали победу на Х конкурсе МВД "Открытый взгляд". Главная награда конкурса — Гран-при — вручена собственному фотокорреспонденту агентства в Республике Крым Алексею Мальгавко. Победу ему принес репортаж о буднях сельского участкового уполномоченного из Тарского района майора Александра Алешина. Дипломом лауреата второй степени отмечен портрет сержанта столичной конной полиции Татьяны Зимы в объективе фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова. Работы специальных фотокорреспондентов агентства Александра Кряжева и Ильи Питалева о буднях служащих МВД также отмечены дипломами лауреатов.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудница ГИБДД в костюме Снегурочки и корреспондент газеты "Вечерний Новосибирск" в костюме Деда Мороза беседуют с водителем во время профилактической акции "Трезвый Новый год" на площади Ленина в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница ГИБДД в костюме Снегурочки и корреспондент газеты "Вечерний Новосибирск" в костюме Деда Мороза беседуют с водителем во время профилактической акции "Трезвый Новый год" на площади Ленина в Новосибирске

Алена Кочеткова. Как я болела
© Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest
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На открытии выставки победителей конкурса директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль отметил: "Награды конкурса "Открытый взгляд" можно расценивать как своеобразный знак качества, ведь фотожурналисты нашего агентства — прежде всего именно репортажники, мастера оперативной съемки. За три четверти века своего существования агентство сменило несколько названий, но сохранило свое главное призвание: рассказывать широкой аудитории, в том числе зарубежной, как живется людям в нашей стране, о чем им думается. В центре каждой из одержавших победу работ — люди трудной и важной профессии, самые близкие народу представители закона".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСержант столичной конной полиции Татьяна Зима
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сержант столичной конной полиции Татьяна Зима

Фотоконкурс "Открытый взгляд" проводится ежегодно в целях культурно-эстетического воспитания личного состава подразделений и учреждений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, повышения престижа службы в органах внутренних дел, формирования позитивного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, укрепления доверия к ним.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПодразделение изучения фальшивых купюр экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Подразделение изучения фальшивых купюр экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве

МИА «Россия сегодня» запустило первый VR-проект
© МИА «Россия сегодня»
МИА "Россия сегодня" запустило первый VR-проект
Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них — ПМЭФ 2011 и 2010 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСельский участковый уполномоченный полиции, сотрудник МО МВД "Тарский" Омской области Александр Алешин протирает от грязи государственный номерной знак служебного автомобиля
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сельский участковый уполномоченный полиции, сотрудник МО МВД "Тарский" Омской области Александр Алешин протирает от грязи государственный номерной знак служебного автомобиля

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

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Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

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