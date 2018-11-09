Фоторепортеры "Россия сегодня" стали лауреатами конкурса МВД

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сразу четверо фотожурналистов медиагруппы "Россия сегодня" одержали победу на Х конкурсе МВД "Открытый взгляд". Главная награда конкурса — Гран-при — вручена собственному фотокорреспонденту агентства в Республике Крым Алексею Мальгавко. Победу ему принес репортаж о буднях сельского участкового уполномоченного из Тарского района майора Александра Алешина. Дипломом лауреата второй степени отмечен портрет сержанта столичной конной полиции Татьяны Зимы в объективе фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова. Работы специальных фотокорреспондентов агентства Александра Кряжева и Ильи Питалева о буднях служащих МВД также отмечены дипломами лауреатов.

© РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Сотрудница ГИБДД в костюме Снегурочки и корреспондент газеты "Вечерний Новосибирск" в костюме Деда Мороза беседуют с водителем во время профилактической акции "Трезвый Новый год" на площади Ленина в Новосибирске © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Сотрудница ГИБДД в костюме Снегурочки и корреспондент газеты "Вечерний Новосибирск" в костюме Деда Мороза беседуют с водителем во время профилактической акции "Трезвый Новый год" на площади Ленина в Новосибирске

На открытии выставки победителей конкурса директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль отметил: "Награды конкурса "Открытый взгляд" можно расценивать как своеобразный знак качества, ведь фотожурналисты нашего агентства — прежде всего именно репортажники, мастера оперативной съемки. За три четверти века своего существования агентство сменило несколько названий, но сохранило свое главное призвание: рассказывать широкой аудитории, в том числе зарубежной, как живется людям в нашей стране, о чем им думается. В центре каждой из одержавших победу работ — люди трудной и важной профессии, самые близкие народу представители закона".

Фотоконкурс "Открытый взгляд" проводится ежегодно в целях культурно-эстетического воспитания личного состава подразделений и учреждений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, повышения престижа службы в органах внутренних дел, формирования позитивного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, укрепления доверия к ним.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них — ПМЭФ 2011 и 2010 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".