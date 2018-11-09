Фоторепортеры "Россия сегодня" стали лауреатами конкурса МВД

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сразу четверо фотожурналистов медиагруппы "Россия сегодня" одержали победу на Х конкурсе МВД "Открытый взгляд". Главная награда конкурса — Гран-при — вручена собственному фотокорреспонденту агентства в Республике Крым Алексею Мальгавко. Победу ему принес репортаж о буднях сельского участкового уполномоченного из Тарского района майора Александра Алешина. Дипломом лауреата второй степени отмечен портрет сержанта столичной конной полиции Татьяны Зимы в объективе фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова. Работы специальных фотокорреспондентов агентства Александра Кряжева и Ильи Питалева о буднях служащих МВД также отмечены дипломами лауреатов.
Фотоконкурс "Открытый взгляд" проводится ежегодно в целях культурно-эстетического воспитания личного состава подразделений и учреждений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, повышения престижа службы в органах внутренних дел, формирования позитивного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, укрепления доверия к ним.
Фотослужба МИА "Россия сегодня"
Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.
Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них — ПМЭФ 2011 и 2010 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.
Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".