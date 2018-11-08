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Спецпроект "России сегодня" отмечен дипломом The Native Advertising Awards

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Спецпроект МИА «Россия сегодня» стал дипломантом конкурса The Native Advertising AwardsСпецпроект МИА «Россия сегодня» стал дипломантом конкурса The Native Advertising Awards

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Совместный проект студии интерактивных проектов МИА "Россия сегодня" и НИЦ "Курчатовский институт" "Увидеть всё: что такое синхротрон" отмечен дипломом международного конкурса The Native Advertising Awards (NAA) в номинации "Лучшее использование инфографики". Церемония награждения лауреатов и дипломатов конкурса состоялась 6 ноября в рамках конференции Native Advertising Days в Берлине.

Посетительница на открытии выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Давашкин
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Спецпроект "Увидеть всё: что такое синхротрон" рассказывает о Курчатовском источнике синхротронного излучения — уникальной мегаустановке, предназначенной для изучения свойств вещества. Вводная часть спецпроекта объясняет происхождение и принципы действия электромагнитного излучения. А раздел о самой установке для получения синхротронного излучения почти полностью решен в формате инфографики:  анимированные схемы последовательно раскрывают принцип работы сложного прибора.

В спецпроекте используется понятная и привлекательная для целевой аудитории стилистика (эмодзи), яркие цвета, которые добавляют эмоций очень серьезной и сложной теме.

"Нашей задачей было представить сложные физические процессы в доступном и эффектном формате, востребованном у современной аудитории. Мы очень рады, что нашу работу оценили в международном профессиональном сообществе. Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении", — отметил руководитель студии интерактивных проектов дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Павел Шорох.

NAA — крупнейшая международная премия в области нативной рекламы, организованная The Native Advertising Institute. В этом году работы на конкурс принимали в 33 категориях, охватывающих стратегию, креативные идеи, форматы исполнения и эффективность рекламы. Свои проекты на конкурс представили команды из Швеции, Перу, США, Германии, Хорватии, Бельгии, Словении, России, Дании, Италии, Австралии и Филиппин.

Статуэтка конкурса социальной рекламы Импульс перед церемонией награждения
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шорт-лист каждой категории включал всего трех номинантов. Одним из конкурентов разработчиков МИА "Россия сегодня" в номинации "Лучшее использование инфографики" была студия Atlantic Re:think с проектом для Netflix.

Шорт-лист и список победителей премии был сформирован международным жюри, в который вошли ведущие мировые профессионалы в области бренд-журналистики и маркетинга. Среди них — директор по контенту Visa Corporate Communication Стефани Лосси, основатель Digital First Media Том Кейн, директор по контент-маркетингу SAP Ирина Пашина и другие.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

 

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