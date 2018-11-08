МИА "Россия сегодня" назовет победителя конкурса фотографов имени Стенина

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Имя обладателя гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявят в четверг, а после церемонии награждения откроется выставка работ лауреатов, сообщают организаторы конкурса.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
"Восьмого ноября МИА "Россия сегодня" назовет обладателя гран‐при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Исторического музея. После церемонии награждения состоится открытие выставки работ лауреатов, которая будет доступна для всех желающих с 9 по 30 ноября. Вход на выставку свободный в часы работы музея", — говорится в сообщении.
Выставочный комплекс Государственного исторического музея станет первой площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат турне по экспозиционным площадкам мира.
В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo‐study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists.