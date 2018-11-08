МИА "Россия сегодня" назовет победителя конкурса фотографов имени Стенина

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Имя обладателя гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявят в четверг, а после церемонии награждения откроется выставка работ лауреатов, сообщают организаторы конкурса.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

"Восьмого ноября МИА "Россия сегодня" назовет обладателя гран‐при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Исторического музея. После церемонии награждения состоится открытие выставки работ лауреатов, которая будет доступна для всех желающих с 9 по 30 ноября. Вход на выставку свободный в часы работы музея", — говорится в сообщении.

За право стать обладателем гран‐при в 2018 году боролись 25 молодых фотографов из 14 стран мира, среди которых Россия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Белоруссия, Израиль, ЮАР и другие. Выставка включит около 200 работ молодых фотожурналистов, которые демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности — от библейской красоты известняковых копей Верхнего Египта до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года; от арктической этники ненецких кочевников до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах Ролана Гарроса.

Выставочный комплекс Государственного исторического музея станет первой площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат турне по экспозиционным площадкам мира.

Генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно‐новостной портал Вести.Ru, телеканал "Россия‐Культура", порталы ЖурДом и Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет‐портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн‐портал и газета AlYoum AlSabee, портал The Paper, информационное агентство Bernama, радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, медиасеть Al Mayadeen.

В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo‐study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists.