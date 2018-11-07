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Стартовало онлайн-голосование за номинантов конкурса "Импульс"

(обновлено: 10:08 07.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтатуэтка конкурса социальной рекламы Импульс перед церемонией награжденияСтатуэтка конкурса социальной рекламы Импульс перед церемонией награждения
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 07 ноя — РИА Новости. На сайте 5-го, юбилейного конкурса государственной соцрекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", стартовало интернет-голосование за лучшую работу.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пользователям Сети, имеющим аккаунты в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Twitter, предлагается отдать свои голос за лучшую, по их мнению, видеорекламу, аудиорекламу, наружную рекламу, интернет-рекламу, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламную кампанию или рекламную активацию.

Проголосовать за понравившиеся заявки можно до 17:00 мск 25 ноября. Работа, набравшая наибольшее количество "лайков", получит награду в специальной номинации "Признание Интернета".

Одновременно с пользовательским интернет-голосованием к оценке работ приступает жюри конкурса, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиаэскперты, деятели искусств, представители федеральных органов государственной власти. В этом году на конкурс подано 553 заявки, что стало абсолютным рекордом за время его проведения. География соискателей охватывает все регионы России, самую высокую активность продемонстрировали Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Хабаровск и Москва. Наибольшее число работ подано в номинациях "Видео", "Наружная реклама" и "Буклет".

28 ноября состоится очное голосование жюри. Помимо призеров в восьми основных номинациях оно определит победителей и в специальных категориях: "Гран-при", "Трендсеттер года", "Наш характер", "Будь здоров!", "Дети — наше всё" и "Безопасная езда".

Лауреаты "Импульса-2018" будут объявлены 19 декабря на церемонии награждения в Москве. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

© МИА "Россия сегодня"/Владимир ТрефиловКонкурс социальной рекламы "Импульс"
© МИА "Россия сегодня"/Владимир Трефилов
Конкурс социальной рекламы "Импульс"

"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Конкурс госрекламы Импульс поставил новый рекорд
© РИА Новости
Конкурс госрекламы "Импульс" поставил новый рекорд
Конкурс проходит  при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал "Вести.Ru", газета "Комсомольская правда", информационно-аналитический портал "Sostav.ru". Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации АКМР, АБКР, РАСО и АКОС. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают РИА "ФедералПресс" и "Ассоциация менеджеров".  Индустриальными партнерами конкурса "Импульс" стали IAB Russia, РАМУ и АКАР.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

 

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