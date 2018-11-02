В Москве пройдет акция солидарности с Кириллом Вышинским

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Акция солидарности с руководителем портала РИА Новости — Украина Кириллом Вышинским, который почти полгода находится за решеткой по обвинению в госизмене, состоится 2 ноября у посольства Украины в Москве, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Акция приурочена к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в которой осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ. Резолюция призывает государства-члены сделать все от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов, обеспечить привлечение к ответственности и предавать суду лиц, совершивших преступления против журналистов, и обеспечить потерпевшим доступ к надлежащим средствам правовой защиты.

"Коллеги-журналисты, все, кому небезразличны судьба Кирилла, такие понятия, как свобода слова и справедливость, могут присоединиться к манифестации в пятницу в 11.00 по адресу: Леонтьевский переулок, д. 18. Девиз акции — "Дело шито белыми нитками". Участники акции соберутся у украинского посольства с катушками белых ниток, транспарантами и плакатами с хэштегом #ВолюВышинскому!" — говорится в сообщении организаторов акции.

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости – Украина, Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. 5 сентября Херсонский суд рассматривал вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, но заседание пришлось прервать, так как обвиняемому стало плохо. Его увезли в тюремный госпиталь, после чего вернули в суд. В итоге арест продлили до 4 ноября.

23 октября следователи подали ходатайство в Генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года. Ранее Херсонский апелляционный суд отказал в ходатайстве защиты, просившей изменить Вышинскому меру пресечения. Херсонский городской суд 1 ноября продлил арест до 28 декабря.

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