Акция солидарности с Кириллом Вышинским пройдет 2 ноября в Москве

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Акция солидарности с руководителем портала "РИА Новости — Украина" Кириллом Вышинским, который почти полгода находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, состоится 2 ноября у посольства Украины в Москве.
Акция приурочена к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в которой осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ.
Резолюция призывает государства-члены сделать все от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов, обеспечить привлечение к ответственности и предавать суду лиц, совершивших преступления против журналистов, и обеспечить потерпевшим доступ к надлежащим средствам правовой защиты.
Дело Вышинского
Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала "РИА Новости — Украина" Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. 5 сентября Херсонский суд рассматривал вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, но заседание пришлось прервать, так как обвиняемому стало плохо. Его увезли в тюремный госпиталь, после чего вернули в суд. В итоге арест продлили до 4 ноября.
23 октября следователи подали ходатайство в Генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года. Ранее Херсонский апелляционный суд отказал в ходатайстве защиты, просившей изменить Вышинскому меру пресечения. Очередное заседание суда должно состояться за 5 дней до истечения срока ареста.
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