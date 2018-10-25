ФАС призвала страны СНГ активно участвовать в конкурсе соцрекламы "Импульс"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. К расширению участия госорганов стран-членов СНГ в ежегодном конкурсе социальной рекламы "Импульс" призвал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Кашеваров. Выступая в четверг в столице Узбекистана на заседании координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике СНГ (МСАП), он подчеркнул, что с 2017 года это творческое соревнование вышло за пределы РФ, стало международным и "уверенно набирает обороты".

Как отметил Кашеваров, который является многолетним членом жюри "Импульса", в этом году, когда конкурс отмечает свой 5-й юбилей, на него было подано 553 заявки, что стало абсолютным рекордом за время проведения. Замглавы ФАС напомнил также, что в число прошлогодних лауреатов вошли МЧС Белоруссии и министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.

© Фото : ФАС РФ Замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров на заседании координационного совета по рекламе при МСАП СНГ © Фото : ФАС РФ Замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров на заседании координационного совета по рекламе при МСАП СНГ

Прием заявок на 5-й конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс" завершился 14 октября. Теперь экспертному жюри, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиаэскперты, деятели искусств, представители федеральных органов государственной власти, предстоит определить победителей. При этом будет учтено и мнение пользователей Рунета — они смогут проголосовать за понравившуюся им государственную рекламу на сайте конкурса с 5 по 25 ноября.

28 ноября состоится очное голосование жюри. Лауреаты "Импульса-2018" будут объявлены 19 декабря на церемонии награждения в Москве. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

Координационный совет по рекламе при МСАП был создан в сентябре 2004 года в целях координации деятельности государств-участников СНГ в реализации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере регулирования рекламной деятельности от 19 декабря 2003 года. В качестве первоочередной задачи КС выбрал для себя координацию деятельности рекламных сообществ стран СНГ, направленной на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с терроризмом, вопросы этики и нравственности, развитие межгосударственных отношений в рекламной сфере.

© Фото : ФАС РФ Заседание координационного совета по рекламе при МСАП СНГ © Фото : ФАС РФ Заседание координационного совета по рекламе при МСАП СНГ

"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Конкурс проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал "Вести.Ru", газета "Комсомольская правда", информационно-аналитический портал "Sostav.ru". Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации АКМР, АБКР, РАСО и АКОС. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают РИА "ФедералПресс" и "Ассоциация менеджеров". Индустриальными партнерами конкурса "Импульс" стали IAB Russia, РАМУ и АКАР.

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