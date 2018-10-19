Второй сезон мастерской МИА "Россия сегодня" стартует на журфаке МГУ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Второй сезон Мастерской цифровой журналистики МИА "Россия сегодня" открывается на журфаке МГУ имени М. В. Ломоносова. Первым в сезоне станет мастер-класс "Новостное видео в интернете" от руководителя центра мультимедийных онлайн-проектов агентства Ольги Анисимовой. Как сделать популярное новостное видео? Как продвигать видеоматериалы в социальных сетях? Что включают в себя основные принципы новостного видеопроизводства в интернете? Об этом и многом другом смогут узнать слушатели стартовой лекции.

Мастерская цифровой журналистики начала работу осенью 2017 года. По итогам первого сезона цикл мастер-классов экспертов медиагруппы "Россия сегодня" был отмечен дипломом ученого совета факультета журналистики МГУ.

Кураторы мастерской — опытные медиаменеджеры, которые знают всё о мире интернет-технологий. На авторских лекциях нового сезона студенты журфака смогут узнать, как работают новостные сайты, чем отличается цифровая журналистика от радио, телевидения и печатных изданий, а также как делать успешные интернет-сайты и каким должен быть баланс между публикацией контента на собственной платформе и его созданием на сторонних площадках.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.