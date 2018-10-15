Журналист РИА Новости выступила модератором на форуме "Открытые инновации"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Руководитель экономической редакции РИА Новости Дарья Станиславец выступила модератором пресс-конференции, которая в понедельник дала старт форуму "Открытые инновации-2018" в инновационном центре "Сколково". В пресс-конференции приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Андраш Хорваи.

Главная тема форума, который продлится до 17 октября, — "Источники цифрового прорыва". На нем обсуждается взаимодействия власти, общества и бизнеса в области передовых технологий. На пресс-конференции в день открытия состоялась презентация доклада Всемирного банка "Конкуренция в цифровых эпоху: стратегические вызовы для Российской Федерации".

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства РФ и среди участников формирования инновационной экосистемы по праву считается уникальной дискуссионной площадкой. Цель Форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.

РИА Новости выступает официальным информационным агентством Московского международного форума "Открытые инновации-2018". В Технопарке "Сколково" работает презентационный стенд-капсула РИА Н

© РИА Новости Пресс-конференция, которая дала старт форуму "Открытые инновации-2018" в инновационном центре "Сколково" © РИА Новости Пресс-конференция, которая дала старт форуму "Открытые инновации-2018" в инновационном центре "Сколково"

овости. Все новости форума доступны на мультимедийных плазмах на стенде РИА Новости и в специальном сюжете на сайте ria.ru.

Международное агентство и радио Sputnik впервые стало международным информационным партнером форума "Открытые инновации". На площадке форума организована специальная зона интервью Sputnik и выездная студия радиовещания Sputnik на русском языке.

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